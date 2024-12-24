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Kaç Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya sayılarını açıkladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 11:00 Güncelleme: 24.12.2024 12:10
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Kaç Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya sayılarını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eve dönen Suriyeli mülteciler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

Suriyelilerin dönüşüyle ilgili izlenecek politika merak edilirken hükümetten yol haritası açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

Esad'ın devrilmesiyle ülkelerine dönen Suriyeli mülteciler (AA)Esad'ın devrilmesiyle ülkelerine dönen Suriyeli mülteciler (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriyelilerin dönüş politikasını açıklayan Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

15 GÜNDE DÖNENLER

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini, Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya evlerine dönen Suriyelilerin sayılarını açıkladı (AA)Bakan Yerlikaya evlerine dönen Suriyelilerin sayılarını açıkladı (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

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