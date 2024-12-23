Suriye’de silahsızlanma dönemi başladı! Esad posterine basıp silahları verdiler

Esad posterine basıp silahları teslim ettiler! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESAD POSTERİNE BASIP SİLAH BIRAKTILAR

Teslimat noktasında dikkat çeken bir detay ise giriş kapısının önüne konulan Esad posterleri oldu. Silah bırakanlar, posterlerin üzerine basarak içeri alındı. Bu sembolik hareket, rejim döneminin sona erdiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

DEVLET MALI ARAÇLAR

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden şu detayları aktardı:

Yeni yönetimin çağrısıyla Şam'da silahsızlanma süreci hızla devam ediyor. Şehirde teslimat noktalarında sadece silahlar değil, devlet memurlarının zimmetli araçları ve ofis malzemeleri de bırakılıyor. Teslimat sırasında herhangi bir gözaltı uygulanmazken, katılımın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Kadınlar da teslimat kuyruğunda yer alıyor ve bazıları devlet malı araçları dahi getiriyor."

Kurşun, teslim edilen silahlar arasında el bombaları, tabancalar ve keskin nişancı tüfeklerinin yer aldığını belirtti. Teslimatlar sırasında Esad'ın posterlerine basılarak içeriye giriş yapılmasının, rejim dönemine güçlü bir tepki olarak yorumlandığını aktardı.