Suriye’de silahsızlanma dönemi başladı! Esad posterine basıp silahları verdiler
Suriye’de yeni yönetimin “Silah bırakın” çağrısına rejim askerleri ve sivillerden büyük destek geldi. Şam’da yüzlerce kişi silah bırakma kuyruğuna girerken, teslim edilen silahlar arasında el bombaları, kalaşnikoflar ve tabancalar yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Yeni yönetimin silahsızlanma çağrısı karşılık buldu. Rejim askerleri ve siviller, ellerindeki silahları teslim ederek barış sürecine destek veriyor. Şam'da yüzlerce kişi, silah bırakma kuyruğunda Esad posterlerine basarak umutlu bir geleceğe adım atıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
SURİYE'DE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ BAŞLADI
Suriye'de yeni yönetimin başlattığı silahsızlanma süreci, rejim askerleri ve sivillerden büyük destek gördü. Başkent Şam'da yüzlerce kişi, ellerindeki silahları teslim etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Teslim edilen malzemeler arasında el bombaları, kalaşnikoflar, tabancalar ve askeri ekipmanlar yer aldı.
SİLAH TESLİMİ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yeni yönetimin çağrısıyla başlayan silah bırakma süreci, Şam'ın farklı noktalarında yoğun ilgi gördü. Bir okul bahçesine kurulan teslim noktalarında rejim askerleri, memurlar ve siviller, üzerlerinde zimmetli ne varsa yetkililere teslim ediyor. Gözlemlere göre, teslimatlar sırasında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmıyor. Sürecin barışçıl şekilde ilerlediği belirtiliyor.
ESAD POSTERİNE BASIP SİLAH BIRAKTILAR
Teslimat noktasında dikkat çeken bir detay ise giriş kapısının önüne konulan Esad posterleri oldu. Silah bırakanlar, posterlerin üzerine basarak içeri alındı. Bu sembolik hareket, rejim döneminin sona erdiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.
DEVLET MALI ARAÇLAR
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden şu detayları aktardı:
Yeni yönetimin çağrısıyla Şam'da silahsızlanma süreci hızla devam ediyor. Şehirde teslimat noktalarında sadece silahlar değil, devlet memurlarının zimmetli araçları ve ofis malzemeleri de bırakılıyor. Teslimat sırasında herhangi bir gözaltı uygulanmazken, katılımın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Kadınlar da teslimat kuyruğunda yer alıyor ve bazıları devlet malı araçları dahi getiriyor."
Kurşun, teslim edilen silahlar arasında el bombaları, tabancalar ve keskin nişancı tüfeklerinin yer aldığını belirtti. Teslimatlar sırasında Esad'ın posterlerine basılarak içeriye giriş yapılmasının, rejim dönemine güçlü bir tepki olarak yorumlandığını aktardı.
KADINLAR DA SİLAH TESLİM EDİYOR
Teslimat noktalarında sadece askerler değil, kadınlar ve memurlar da yer aldı. Kadınların teslim ettikleri malzemeler merak konusu olurken, bazıları devlet malı araçlar ve ofis eşyalarını da yetkililere teslim etti. Bu durum, yeni yönetimin halkın her kesiminden destek gördüğünü ortaya koyuyor.
SİLAHLAR VE ASKERİ MALZEMELER TOPLANIYOR
Teslim edilen silahlar arasında tabancalar, el bombaları, keskin nişancı tüfekleri ve ağır makineli tüfekler dikkat çekti. Yetkililer, bu malzemelerin envantere kaydedilerek kontrollü şekilde toplanacağını duyurdu.
BARIŞA DOĞRU ADIM ADIM
Yeni yönetimin silahsızlanma çağrısına büyük bir katılım gösterilmesi, Suriye'de barışa doğru atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Sürecin ülkenin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için umut verici bir başlangıç olduğu ifade ediliyor.
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