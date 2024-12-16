İran ve Rusya Suriye’den çekiliyor! İşte uydu görüntüleri! Sırada YPG/PKK var

Beş on yıl boyunca Esad ailesi, önce Sovyetler Birliği ile -sonra Rusya ile- ve Şii devrimci İran ile ittifak kurarak, sıkı bir şekilde Batı karşıtı ama laik ve eli kanlı bir diktatörlük olarak Suriye'yi yönetti.

Geçtiğimiz hafta Sünni Müslüman Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) iktidarı ele geçirmesi, bölgesel güç dengesini kökten değiştiriyor.

Esad'ın kilit destekçileri ve Şam'daki iktidar değişikliğinden en çok etkilenen Rusya ve İran, ülkedeki güçlerini geri çekmek için harekete geçti.

Ruslarla irtibat halinde olan Suriye askeri ve güvenlik kaynakları, Reuters'a, Moskova'nın güçlerini cephe hatlarından çektiğini ve bazı ağır teçhizat ile üst düzey Suriyeli subayları geri çektiğini söyledi, ancak Rusya'nın iki ana üssünden çekilmediğini ve şu an için böyle bir niyetinin olmadığını belirtti.