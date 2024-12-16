İran ve Rusya Suriye'den çekiliyor! İşte uydu görüntüleri! Sırada YPG/PKK var
Suriye'deki kanlı Baas rejiminin çökmesinin ardından Beşşar Esad'ın müttefiki İran ve Rusya'nın ülkeden birliklerini çektiğine dair uydu görüntüleri yayınlandı. Rus birlikleri Suriye genelinde konuşlu oldukları Şam, Humus ve farklı şehirlerden Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne doğru çekilirken İran bölgedeki 4.000 personelini tahliye etti. Diğer taraftan YPG/PKK'lı Suriyeli gazeteciden örgütün Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Türkiye'den korktuğu itirafı geldi, en ağır darbeyi aldığı belirtilen İran'ın ise Suriye'den vazgeçmemiş olabileceği tartışılıyor. İşte Esad'ın müttefiklerinin Suriye'deki son halleri...
Beş on yıl boyunca Esad ailesi, önce Sovyetler Birliği ile -sonra Rusya ile- ve Şii devrimci İran ile ittifak kurarak, sıkı bir şekilde Batı karşıtı ama laik ve eli kanlı bir diktatörlük olarak Suriye'yi yönetti.
Geçtiğimiz hafta Sünni Müslüman Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) iktidarı ele geçirmesi, bölgesel güç dengesini kökten değiştiriyor.
Esad'ın kilit destekçileri ve Şam'daki iktidar değişikliğinden en çok etkilenen Rusya ve İran, ülkedeki güçlerini geri çekmek için harekete geçti.
Ruslarla irtibat halinde olan Suriye askeri ve güvenlik kaynakları, Reuters'a, Moskova'nın güçlerini cephe hatlarından çektiğini ve bazı ağır teçhizat ile üst düzey Suriyeli subayları geri çektiğini söyledi, ancak Rusya'nın iki ana üssünden çekilmediğini ve şu an için böyle bir niyetinin olmadığını belirtti.
İran hükümet sözcüsünün söylediğine göre İran, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'den 4.000 personeli tahliye etti. Rusya ayrıca Suriye'deki üslerinden askerlerini çekiyor ve onları Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Hımeymim Hava Üssü'ne taşıyor, ancak bu yer değiştirmelerin tam ölçekli bir geri çekilmeyi temsil edip etmediği belirsizliğini koruyor.
Diğer taraftan Maxar'ın 13 Aralık'ta topladığı uydu görüntüleri, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığını gösteriyor.
Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de bulunan Hımeymim Hava Üssü'nde iki AN-124 ağır askeri nakliye uçağı, burun konileri kaldırılmış şekilde, kargo yüklemeye hazır olduklarını işaret ederek görüldü. Ayrıca, muhtemelen nakliyeye hazırlık amacıyla bir Ka-52 saldırı helikopteri sökülürken, bir S-400 hava savunma sisteminin bileşenleri paketleniyordu.
Yine Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssünden alınan görüntülerde minimal değişiklikler görüldü.
RUSYA'NIN SURİYE'DE DİKKAT ÇEKEN ÜSLERİ
Suriye'deki üsler Rusya'nın küresel askeri varlığının ayrılmaz bir parçası: Tartus Deniz Üssü Rusya'nın Akdeniz'deki tek onarım ve ikmal merkezi, Hmeimim ise Afrika'daki askeri ve paralı asker faaliyetleri için önemli bir üs.
Suriye ordusu ve Batılı istihbarat kaynaklarına göre, Rusya'nın Suriye'de Suriye sinyal istasyonlarıyla birlikte faaliyet gösteren dinleme noktaları da bulunuyor.
Tartus tesisi 1971 yılından bu yana varlığını sürdürüyor ve Rusya'nın Esad'a yardım etmek için iç savaşa müdahil olmasının ardından, 2017 yılında Moskova'ya 49 yıllığına bedelsiz kiralanmıştı.
"EN ŞİDDETLİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM"
Orta Doğu Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Firas Maksad, "Hangi şekilde çevirirseniz çevirin, bu Orta Doğu'nun kalbinde en şiddetli büyüklükte bir jeopolitik depremdir." dedi.
İRAN SURİYE'DE YENİDEN HORTLAYABİLİR Mİ?
Tahran'ı Irak ve Suriye üzerinden Beyrut'a bağlayan doğu-batı etki ekseni, Esad'ın kaçmasıyla koptu; güç koridoru artık kuzeyden güneye, Türkiye'den Suriye üzerinden Ürdün'e ve Basra Körfezi'ndeki Sünni Arap ülkelerine uzanıyor.
Washington Post'un aktardığına göre İran'ın bölgesel hırslarına gelen darbeye nasıl yanıt vereceği, hem Suriye'nin hem de yeni Orta Doğu'nun kaderini belirlemede kritik öneme sahip olacak. Tahran, nükleer programı konusunda Batı ile yeni müzakerelere başlamaya karar verebilir veya müttefik milislerin parçalanmış ağını yeniden inşa etmeye çalışabilir.
"İRAN ŞİMDİLİK SESSİZ"
Londra'da sürgünde yaşayan ve Suudi Arabistan'a ait El-Mecalla dergisinin genel yayın yönetmeni olan Suriyeli gazeteci İbrahim Hamidi, "Hepimiz İran'ın Esad'ın düşüşüyle büyük bir kayıp yaşadığını biliyoruz. Ayrıca İran'ın sabırlı olduğunu da biliyoruz. Şimdilik, bununla nasıl başa çıkacağına karar vermek için birkaç adım geri çekiliyor." dedi.
YPG/PKK: TÜRKİYE VE HTŞ'DEN DAHA ÇOK KORKUYORUZ
Suriye'de bulunan ve YPG'li gazeteci olan Barzan Iso "YPG ülkenin en kuzeyindeki konuşlandıkları bölgeye yönelik ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalırlarsa, güçlerinin şu anda kontrol ettikleri çoğunlukla Arap olan birçok bölgeden geri çekilmeleri muhtemeldir. Türkiye'den HTŞ'den daha çok korkuyoruz." dedi.