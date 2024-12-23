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Esad'tan firar gecesi Oscarlık performans! Saraya kameralar kuruldu sözde konuşma yapacaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 10:00 Güncelleme: 23.12.2024 10:37
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Esad’tan firar gecesi Oscarlık performans! Saraya kameralar kuruldu sözde konuşma yapacaktı

Suriye'de kanlı Baas rejiminin düşmesinin ardından Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçması dünya basınındaki gündemini hala koruyor. ABD merkezli The New York Times gazetesi, Esad'ın bir çalışanına dayandırdığı haberinde, Esad'ın kaçmadan sarayda kameralar kurdurup konuşma yapacağını sölediğini iddia etti. Buna göre çalışanlarına her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Esad, o gece Oscarlık bir performans sergiledi.

Esad'ın sarayında çalışanlar, ABD merkezli New York Times gazetesine konuştu.

İŞTE ESAD'IN ADIM ADIM KAÇIŞ ROTASI

Çalışanları, Esad ve ekibinin 13 yıldır süren iç savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesini sağlayacağını umdukları bir konuşma için hazırlık yaptıklarını her şeyin hazırken Esad'ın kaçtığını anlattı.

Beşar Esad'ın yardımcıları konuşmayla ilgili beyin fırtınası yaptı. Hatta saraya kameralar ve ışıklar kurdu. Suriye'nin devlet televizyonu, Esad'ın iktidarı siyasi muhalefet üyeleriyle paylaşma planını açıkladığı konuşmasını yayınlamaya hazırdı.

Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad ve eşi Esma Esad (AFP)Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad ve eşi Esma Esad (AFP)

ÇALIŞANLARI SAATLERCE BEKLEDİ AMA...

Ancak Esad'ın Oscarlık performans sergileyerek bütün çalışanlarını kandırdığı anlaşıldı. Bazı hükümet ve güvenlik yetkililerine göre Esad gece gizlice Moskova'ya uçarak başkentten ayrıldı. Esad ülkesinden o kadar gizlice ayrıldı ki, bazı yardımcıları o ayrıldıktan saatler sonra bile sarayda kaldı ve hiç gelmeyen o konuşmayı bekledi.

Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad'ın parçalanmış posterleri (NYT)Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad'ın parçalanmış posterleri (NYT)

KONUŞMA YAPACAK MI DERKEN MUHALİFLER SARAYI BASTI

Saraydakiler Esad'ın etrafındakilere herhangi bir panik duygusu yansıtmadığını, herhangi bir sorun olmadığı havasının verilmeye çalışıldığını anlattı. Gece yarısından sonra Esad'ın gittiği haberi geldi ve saraydakiler panik içinde kaçmaya başladı, birkaç saat sonra içeriyi muhalifler bastı.

Esad'ın hiçbir şey belli etmemesinin kendi kaçışını engelleyecek bir kaos oluşmasından kaçınmak için oluşturduğu ortaya çıktı.

Esad'lar İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'e ziyarette bulunurken (AFP)Esad'lar İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'e ziyarette bulunurken (AFP)

HERKESİ FEDA ETTİ

Esad'ın takımından ve saraydaki görevlilerden biri de İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesine konuştu. Eski bir saray görevlisi Esad'ın "kendi güvenliği için yakınındaki herkesi feda ettiğini" söyledi.

Esad, onlarca yıldır kendisine bağlılık yemini eden insanlara tek bir şey bile söylemeden ayrıldı ve birçok eski destekçisini terk edilmişliklerinden dolayı şaşkın ve öfkeli bıraktı.

Yıllardır halkına zulmeden Esad'ın görselleri, Suriye sokaklarında ayaklar altında çiğneniyor (NYT)Yıllardır halkına zulmeden Esad'ın görselleri, Suriye sokaklarında ayaklar altında çiğneniyor (NYT)

"GECELEYİN BİR KÖPEK GİBİ KAÇTI"

Hayal kırıklığına uğrayan destekçileri, Esad'ın aşırı bencilliğinin, onu halkına karşı zulüm uygulamaya ve kendi zenginliği için Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya iten bir özelliğinin son kanıtı olarak gördüklerini söyledi.

Esad'ın Şam'dan çıkışına şahit olan bir kişi "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı, kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu." dedi.

Suriye'de şehrin her tarafında Esad ailesinin fotoğrafları bulunuyor (NYT)Suriye'de şehrin her tarafında Esad ailesinin fotoğrafları bulunuyor (NYT)

İKİ MALİ YARDIMCISIYLA GİTTİ

FT, Esad'ın kaçış uçağındaki tüm yolcuların kimliğini doğrulayamadı. Ancak rejim içerisindekiler, Esad'ın yurtdışında saklanan varlıkların anahtarlarını elinde tutan en az iki mali yardımcısıyla birlikte ayrıldığına inanıyor. Bunlar Yassar İbrahim ve Mansur Azzam. Teyit edilmemiş olsa da bu durum, Esad'a sadık çevrelerde bile Esad'ın servetini geniş ailesine tercih ettiğine dair inancın altını çiziyor.

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