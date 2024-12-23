Esad’tan firar gecesi Oscarlık performans! Saraya kameralar kuruldu sözde konuşma yapacaktı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad'ın parçalanmış posterleri (NYT)

KONUŞMA YAPACAK MI DERKEN MUHALİFLER SARAYI BASTI

Saraydakiler Esad'ın etrafındakilere herhangi bir panik duygusu yansıtmadığını, herhangi bir sorun olmadığı havasının verilmeye çalışıldığını anlattı. Gece yarısından sonra Esad'ın gittiği haberi geldi ve saraydakiler panik içinde kaçmaya başladı, birkaç saat sonra içeriyi muhalifler bastı.

Esad'ın hiçbir şey belli etmemesinin kendi kaçışını engelleyecek bir kaos oluşmasından kaçınmak için oluşturduğu ortaya çıktı.