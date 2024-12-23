Esad'tan firar gecesi Oscarlık performans! Saraya kameralar kuruldu sözde konuşma yapacaktı
Suriye'de kanlı Baas rejiminin düşmesinin ardından Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçması dünya basınındaki gündemini hala koruyor. ABD merkezli The New York Times gazetesi, Esad'ın bir çalışanına dayandırdığı haberinde, Esad'ın kaçmadan sarayda kameralar kurdurup konuşma yapacağını sölediğini iddia etti. Buna göre çalışanlarına her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Esad, o gece Oscarlık bir performans sergiledi.
Esad'ın sarayında çalışanlar, ABD merkezli New York Times gazetesine konuştu.
Çalışanları, Esad ve ekibinin 13 yıldır süren iç savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesini sağlayacağını umdukları bir konuşma için hazırlık yaptıklarını her şeyin hazırken Esad'ın kaçtığını anlattı.
Beşar Esad'ın yardımcıları konuşmayla ilgili beyin fırtınası yaptı. Hatta saraya kameralar ve ışıklar kurdu. Suriye'nin devlet televizyonu, Esad'ın iktidarı siyasi muhalefet üyeleriyle paylaşma planını açıkladığı konuşmasını yayınlamaya hazırdı.
ÇALIŞANLARI SAATLERCE BEKLEDİ AMA...
Ancak Esad'ın Oscarlık performans sergileyerek bütün çalışanlarını kandırdığı anlaşıldı. Bazı hükümet ve güvenlik yetkililerine göre Esad gece gizlice Moskova'ya uçarak başkentten ayrıldı. Esad ülkesinden o kadar gizlice ayrıldı ki, bazı yardımcıları o ayrıldıktan saatler sonra bile sarayda kaldı ve hiç gelmeyen o konuşmayı bekledi.
KONUŞMA YAPACAK MI DERKEN MUHALİFLER SARAYI BASTI
Saraydakiler Esad'ın etrafındakilere herhangi bir panik duygusu yansıtmadığını, herhangi bir sorun olmadığı havasının verilmeye çalışıldığını anlattı. Gece yarısından sonra Esad'ın gittiği haberi geldi ve saraydakiler panik içinde kaçmaya başladı, birkaç saat sonra içeriyi muhalifler bastı.
Esad'ın hiçbir şey belli etmemesinin kendi kaçışını engelleyecek bir kaos oluşmasından kaçınmak için oluşturduğu ortaya çıktı.
HERKESİ FEDA ETTİ
Esad'ın takımından ve saraydaki görevlilerden biri de İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesine konuştu. Eski bir saray görevlisi Esad'ın "kendi güvenliği için yakınındaki herkesi feda ettiğini" söyledi.
Esad, onlarca yıldır kendisine bağlılık yemini eden insanlara tek bir şey bile söylemeden ayrıldı ve birçok eski destekçisini terk edilmişliklerinden dolayı şaşkın ve öfkeli bıraktı.
"GECELEYİN BİR KÖPEK GİBİ KAÇTI"
Hayal kırıklığına uğrayan destekçileri, Esad'ın aşırı bencilliğinin, onu halkına karşı zulüm uygulamaya ve kendi zenginliği için Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya iten bir özelliğinin son kanıtı olarak gördüklerini söyledi.
Esad'ın Şam'dan çıkışına şahit olan bir kişi "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı, kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu." dedi.
İKİ MALİ YARDIMCISIYLA GİTTİ
FT, Esad'ın kaçış uçağındaki tüm yolcuların kimliğini doğrulayamadı. Ancak rejim içerisindekiler, Esad'ın yurtdışında saklanan varlıkların anahtarlarını elinde tutan en az iki mali yardımcısıyla birlikte ayrıldığına inanıyor. Bunlar Yassar İbrahim ve Mansur Azzam. Teyit edilmemiş olsa da bu durum, Esad'a sadık çevrelerde bile Esad'ın servetini geniş ailesine tercih ettiğine dair inancın altını çiziyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Stres seviyenizi dize getirecek formül! Anında antidepresan etkisi yapacak besinler
- Gardiyan alımı son durum nedir? İnfaz Koruma Memuru alımı bu yıl olacak mı, ne zaman?
- MEB personel alımı başvuru tarihleri 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı 19 farklı alanda 50 uzman yardımcısı alımı şartları neler?
- O ilimiz listeye girdi: 2025'te influencer akımına uğrayacaklar! İşte Dünyanın en Instagramlık şehirleri...
- 1800 prim günü şartları oluştu! 42 43 45 47 yaşında erken emeklilik formülü: 2008 öncesi ve sonrasına...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?
- İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek
- Bugün okul var mı, yok mu? 23 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB-Valilik açıklamaları...
- Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?
- Saç dökülmesi, Kas zayıflığı, kramp, yorgunluk... Hepsinin sebebi meğerse oymuş! Hemen vitamininize baktırın
- 1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...
- Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?