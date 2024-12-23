ABD'de korkunç olay! Metroda diri diri yaktı: Saldırgan tutuklandı
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ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde dün sabah saatlerinde tren yolculuğu yapan bir kadın, ismi açıklanmayan bir kişi tarafından yakılarak feci şekilde öldürüldü. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan şahsın tutuklandığı açıklandı.
New York metrosunda dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.