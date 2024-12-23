New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı (AA)



NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.