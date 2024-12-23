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ABD'de korkunç olay! Metroda diri diri yaktı: Saldırgan tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 04:37 Güncelleme: 23.12.2024 06:02
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ABD’de korkunç olay! Metroda diri diri yaktı: Saldırgan tutuklandı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde dün sabah saatlerinde tren yolculuğu yapan bir kadın, ismi açıklanmayan bir kişi tarafından yakılarak feci şekilde öldürüldü. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan şahsın tutuklandığı açıklandı.

New York metrosunda dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı (AA)New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı (AA)

NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı (AA)New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı (AA)

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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