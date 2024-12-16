Suriyelilerden çaldı Moskova’yı böyle fonladı! Diktatör Esad Putin’e kul köle oldu!

Eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Suriye'nin zenginliğini yağmalayarak Moskova'ya tomarlarca para akıttığı ortaya çıktı.



Rusya'ya yapılan nakit sevkiyatları, Suriye'nin Wagner grubu paralı askerleri de dahil olmak üzere Kremlin'in askeri desteğine bağımlı hale gelmesi ve Esad'ın geniş ailesinin Moskova'da lüks mülkler satın alma çılgınlığına girmesiyle aynı zamana denk geldi.

Financial Times, Esad rejiminin döviz sıkıntısı çektiği dönemde, 2018-2019 yılları arasında yaklaşık iki ton ağırlığında 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotları yaptırım uygulanan Rus bankalarına yatırılmak üzere Moskova'nın Vnukovo havaalanına gönderdiğini gösteren kayıtları ortaya çıkardı.

İngiltere merkezli Financial Times, Beşşar Esad'ın Putin'e gönderdiği paraların izini sürdü (FT)

REJİMİNİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN PUTİN'E KUL KÖLE OLDU



Şam'dan yapılan alışılmadık transferler, Esad'ın rejimini uzatmak için ona askeri destek veren önemli bir müttefik olan Rusya'nın, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin finansal sistemden çıkarılmasıyla birlikte, ülkenin nakit akışının en önemli hedeflerinden biri haline geldiğini gösteriyor.