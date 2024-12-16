Suriyelilerden çaldı Moskova'yı böyle fonladı! Diktatör Esad Putin'e kul köle oldu!
Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 21 uçuşla Moskova'ya gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı. Beşşar Esad'ın merkez bankası, iki yıllık bir süre zarfında, dönemin Suriye diktatörü Kremlin'e askeri destek karşılığında borçlanmışken ve yakınları gizlice Rusya'da varlık satın alırken, yaklaşık 250 milyon dolar nakit parayı Moskova'ya hava yoluyla gönderdi.
Eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Suriye'nin zenginliğini yağmalayarak Moskova'ya tomarlarca para akıttığı ortaya çıktı.
Rusya'ya yapılan nakit sevkiyatları, Suriye'nin Wagner grubu paralı askerleri de dahil olmak üzere Kremlin'in askeri desteğine bağımlı hale gelmesi ve Esad'ın geniş ailesinin Moskova'da lüks mülkler satın alma çılgınlığına girmesiyle aynı zamana denk geldi.
Financial Times, Esad rejiminin döviz sıkıntısı çektiği dönemde, 2018-2019 yılları arasında yaklaşık iki ton ağırlığında 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotları yaptırım uygulanan Rus bankalarına yatırılmak üzere Moskova'nın Vnukovo havaalanına gönderdiğini gösteren kayıtları ortaya çıkardı.
REJİMİNİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN PUTİN'E KUL KÖLE OLDU
Şam'dan yapılan alışılmadık transferler, Esad'ın rejimini uzatmak için ona askeri destek veren önemli bir müttefik olan Rusya'nın, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin finansal sistemden çıkarılmasıyla birlikte, ülkenin nakit akışının en önemli hedeflerinden biri haline geldiğini gösteriyor.
Suriye Hukuk Gelişim Programı Kıdemli Araştırmacısı Eyad Hamid, FT'ye verdiği demeçte "Rusya, yıllardır Esad rejiminin mali kaynaklarına sığınak oldu." dedi ve Moskova'nın, Esad'ın 2011'de bir ayaklanmayı acımasızca bastırmasının ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için bir "merkez" haline geldiğini belirtti.
MÜDAHALE ETMESİ İÇİN PUTIN'E ÖDEMELER
Esad'ın dikta rejimi, 2012'de müdahale eden İran ve onun vekil militan grupları ile 2015'te Suriye'deki isyancıların ve İslamcı direnişçilerin geri kalanına saldırmak için savaş uçaklarını gönderen Rusya tarafından destekleniyordu.
Londra merkezli Suriyeli analist Malik al-Abdeh, "Suriye devleti, Rus devletine askeri müdahale için ödeme yapıyor olabilir" dedi.
MİLYON DOLARLAR, AVROLAR TAŞIYAN UÇAK MOSKOVA'DA
Esad rejimi, Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında Rusya'ya büyük miktarlarda ABD ve Euro banknotları gönderdi. İhracat veri servisi Import Genius'un Rus ticaret kayıtlarına göre, 13 Mayıs 2019'da Esad'ın merkez bankası adına gönderilen 100'lük banknotlardan oluşan 10 milyon dolar taşıyan bir uçak Moskova'nın Vnukovo havalimanına indi.
Şubat 2019'da merkez bankası 500 avroluk banknotlarla yaklaşık 20 milyon avro uçurdu. Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar toplamda 21 uçuş gerçekleşti ve beyan edilen değer 250 milyon doların üzerindeydi. Kayıtlara göre, Suriye Merkez Bankası ile Rus bankaları arasında 2012 yılında başlayan nakit transferi 2018 yılı öncesinde gerçekleşmemişti.
DÖVİZ REZERVLERİNİN DİBİNİ GÖRDÜ
Suriye merkez bankası verilerine aşina bir kişi, 2018'de döviz rezervlerinin "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi. Ancak yaptırımlar nedeniyle bankanın nakit ödeme yapmak zorunda kaldığını eklediler. Kişi, Rusya'dan buğday satın aldığını ve para basma hizmetleri ile "savunma" harcamalarını ödediğini söyledi.
ESMA ESAD DETAYI
FT aynı zamanda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın da yönetimdeki etkinliğine dikkat çekti. FT analizinde "Suriye ekonomisi savaş nedeniyle yıkılsa da Esad ve yakın çevresi, son altı yıl içinde ülkenin kritik ekonomik kaynaklarının kişisel kontrolünü ele geçirdi. Esad'ın eşi ve eski bir JP Morgan çalışanı olan Esma Esad, uluslararası yardım akışlarını kontrol etmede etkili bir konuma geldi ve gizli bir başkanlık ekonomik konseyine liderlik etti. Esad ve çevresi, ayrıca uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve yakıt kaçakçılığından gelir elde etti." dedi.
UYUŞTURUCU VE YAKIT KAÇAKÇILIĞI...
ABD'ye göre Esad ve yandaşları ayrıca uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından ve yakıt kaçakçılığından gelir elde etti.
Suriye Hukuk Gelişim Programı'ndan Hamid, FT'ye verdiği demeçte "Esad dönemindeki yolsuzluk marjinal bir mesele veya çatışmanın bir yan etkisi değildi. Bu bir yönetim biçimiydi." açıklamasında bulundu.
İRAN ESAD REJİMİNE SERVET ÖDEDİ
Rus finans kuruluşları Suriye'den nakit alırken, Esad'ın diğer uluslararası destekçisi İran, sıkıntıdaki rejime sert para aktarmak için planlar kurdu. FT tarafından analiz edilen şirket kayıtlarına göre, Esad'ın kilit para adamları bu şirketlerde önemli pozisyonlar aldı.
Esad'ın en yakın ekonomik danışmanı Yaser İbrahim, ABD'nin yaptırım uyguladığı kız kardeşi Rana ile birlikte Lübnan'daki Hokoul SAL Offshore adlı şirkette hissedar. ABD Hazine Bakanlığı'na göre Hokoul, İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ve Lübnan militan grubu Hizbullah tarafından "acımasız Esad rejiminin yararına" yüz milyonlarca dolar transfer etmek üzere yönetiliyor. İbrahim'in şirketteki rolü daha önce bildirilmemişti.