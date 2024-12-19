Suudi basınından flaş iddia! Esad Suriye'nin sırlarını İsrail'e mi sattı?
Suriye'de eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Moskova'ya sığınmadan önce kaçmasına izin vermesi karşılığnda ülkenin askeri tesislerine ilişkin bilgileri İsrail'e sattığı öne sürüldü. Suudiye merkezli Al Arabiya'nın güvenilir Türk kaynaklara dayandırdığı rapor, paylaşılan 'askeri sırların' İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlemesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.
Dünya basını, Suriye'de yaşanan gelişmeleri merceğine almaya devam ediyor. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, devrik Beşşar Esad'ın ülkeden kaçmasına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Esad'ın İsrail'e "Suriye'den kaçmasına izin verilmesi karşılığında silah depolarının ve füze sistemlerinin yerleri" hakkında ayrıntılı bilgi verdiği ve bunun da İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlemesine yardımcı olduğu öne sürüldü.
Raporda, Esad'ın, ülkeden güvenli bir şekilde çıkışını sağlamak için askeri sırları ve yüksek değerli varlıklarla ilgili ayrıntılı bilgileri İsrail'e verdiği iddia edildi.
Bu ayın başında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından devrilen Esad'ın, Suriye hükümet güçlerine ait silah stoklarının, füze fırlatma sahalarının, askeri üslerin ve diğer önemli altyapıların yerlerini İsrailli üst düzey yetkililere sağladığı iddia ediliyor.
Buna karşılık İsrail işgal güçlerinin, Esad Rusya'nın Lazkiye yakınlarındaki Hımeymim Hava Üssü'ne giderken başkanlık uçağının tehdit edilmemesini sağlamayı kabul etti.
Daha sonra Esad, HTŞ'nin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine bir Rus askeri uçağıyla ülkeden kaçtı.
Esad'ın Moskova'ya inmesinden saatler sonra İsrail, yüzlerce Suriye askeri hedefini isabetli şekilde vuran büyük bir bombalama saldırısı başlattı.
Suudi basını, Esad'ın son korkakça eylemiyle ilgili şaşırtıcı iddiaları güvenilir Türk kaynaklara dayandırdı.
TARSUS'DA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ETKİSİ
Orta Doğu eşkiyası İsrail, Suriye'deki birçok bölgeye baskın düzenledi ve Suriye rejim ordusunun ağır ekipman ve silahlarını yüksek doğrulukla hedef almayı başardı; bunlardan en sonuncusu Tartus şehri oldu.
Tüm bölgeyi sarsan bombardımanlar, 3 büyüklüğünde deprem etkisi yarattı.
2012'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "İsrail savaş uçaklarının hava savunma birimleri ve karadan karaya füze depoları" da dahil olmak üzere birçok bölgeye baskınlar düzenlediğini ve bunları "Suriye kıyı bölgesinde 2012'deki baskınların başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılar " olarak nitelendirdiğini açıkladı.
Ayrıca isminin verilmemesini isteyen bir subay, Al Arabiya'ya verdiği demeçte "İsrail'in askeri sahaların dağlık bölgelerinde olduğu ve bölgenin bu tür füzelerle hedef alındığı düşünüldüğünde, onlarca kilometreyi aşan mesafelerde patlamaların duyulduğu; Suriye topraklarını bombalamada ilk kez kullanılabilecek füzeler kullandığını" söyledi.
YÜZDE 85'İNİ YOK ETTİ
Alman haber ajansı dpa'ya göre Tartus sakinleri, "halk arasında terör ve panik halinin ortasında şehrin her yerinde patlamalar duyulduğunu" doğruladı.
Suriye askeri kayıtları, seferberlik ve protokollerin eski müdürü Tümgeneral Kamal Al Musa ise Al-Arabiya'ya yaptığı açıklamada, son İsrail saldırılarının Suriye ordusunun askeri teçhizatının yüzde 85'ini yok ettiğini söyledi.
8 ARALIK'TAN BUGÜNE 500 BASKIN
Diktatör Esad'ın düşüşünden ve 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçışından bu yana İsrail, sözde güvenliği sağlamak için Suriye'nin çeşitli bölgelerine 500'den fazla baskın düzenledi.