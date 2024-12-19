Suudi basınından flaş iddia! Esad Suriye’nin sırlarını İsrail’e mi sattı?

Dünya basını, Suriye'de yaşanan gelişmeleri merceğine almaya devam ediyor. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, devrik Beşşar Esad'ın ülkeden kaçmasına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Esad'ın İsrail'e "Suriye'den kaçmasına izin verilmesi karşılığında silah depolarının ve füze sistemlerinin yerleri" hakkında ayrıntılı bilgi verdiği ve bunun da İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlemesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

Raporda, Esad'ın, ülkeden güvenli bir şekilde çıkışını sağlamak için askeri sırları ve yüksek değerli varlıklarla ilgili ayrıntılı bilgileri İsrail'e verdiği iddia edildi.

Bu ayın başında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından devrilen Esad'ın, Suriye hükümet güçlerine ait silah stoklarının, füze fırlatma sahalarının, askeri üslerin ve diğer önemli altyapıların yerlerini İsrailli üst düzey yetkililere sağladığı iddia ediliyor.