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Lazkiye'de Esad rejiminin mühimmat deposu ortaya çıktı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 10:41 Güncelleme: 23.12.2024 10:55
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Lazkiye’de Esad rejiminin mühimmat deposu ortaya çıktı

Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Gökdağı Köyü'nde, Esad rejimine ait mühimmat depoları ve askeri araçlar görüntülendi. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, bölgeden çarpıcı görüntüler aktardı.

2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Lazkiye'nin Türkmen köylerinden biri olan Gökdağı, Esad rejimi tarafından bombalanarak harabeye çevrildi. Türkmen halkının köyü terk etmek zorunda kalmasının ardından rejim güçleri, bölgeyi mühimmat deposuna dönüştürdü.

İŞTE REJİMİN MÜHİMMAT DEPOSU

A Haber ekibimizin aktardığı bilgilere göre, köyde boş mühimmat sandıkları, askeri araçlar ve patlamamış mühimmatlar bulunuyor. Halil İbrahim Uğur, köyün neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiğini ve evlerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Esad rejimi Türkmen köyünü mühimmat deposuna çevirdi! (Ekran görüntüsü / A Haber) Esad rejimi Türkmen köyünü mühimmat deposuna çevirdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

MÜHİMMAT SANDIKLARI VE PATLAMAMIŞ BOMBALAR

Rejim tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan alanlarda, topçu bataryalarında kullanılmak üzere düzenlenmiş mühimmatlar tespit edildi. Açılmamış ve açılmış sandıklar içerisinde çok sayıda mühimmat bulunduğu gözlemlendi. Ayrıca bölgedeki mayın tehlikesine dikkat çekilerek sivillerin bu alanlara yaklaşmasının güvenli olmadığı vurgulandı.

Türkmenlerin evleri yerler bir edilmiş! (Ekran görüntüsü / A Haber)Türkmenlerin evleri yerler bir edilmiş! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GÜVENLİK TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

A Haber muhabirimiz Halil İbrahim Uğur, rejimin Türkmen halkını yerinden ettikten sonra köyü askeri amaçlarla kullandığını ve bu alanların kapatılarak mühimmat depolarına dönüştürüldüğünü aktardı. Şu anda muhaliflerin kontrolüne geçen bölgede hareketlilik devam ederken, cephaneliklerin varlığı bölgedeki tehlikeyi artırıyor. Mayın döşenme tehlikesine karşı uyarılar yapılıyor.

Sandıklar dolu silah! (Ekran görüntüsü / A Haber)Sandıklar dolu silah! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KAYIT ALTINA ALINDI

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Gökdağı Köyü'nde muhaliflerin ele geçirdiği mühimmat depolarının durumu inceleme altına alındı. Bölgedeki patlayıcılar ve askeri ekipmanlar, savaşın bıraktığı izleri gözler önüne seriyor.

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