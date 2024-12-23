Lazkiye’de Esad rejiminin mühimmat deposu ortaya çıktı

Esad rejimi Türkmen köyünü mühimmat deposuna çevirdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

MÜHİMMAT SANDIKLARI VE PATLAMAMIŞ BOMBALAR

Rejim tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan alanlarda, topçu bataryalarında kullanılmak üzere düzenlenmiş mühimmatlar tespit edildi. Açılmamış ve açılmış sandıklar içerisinde çok sayıda mühimmat bulunduğu gözlemlendi. Ayrıca bölgedeki mayın tehlikesine dikkat çekilerek sivillerin bu alanlara yaklaşmasının güvenli olmadığı vurgulandı.