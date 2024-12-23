Lazkiye'de Esad rejiminin mühimmat deposu ortaya çıktı
Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Gökdağı Köyü'nde, Esad rejimine ait mühimmat depoları ve askeri araçlar görüntülendi. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, bölgeden çarpıcı görüntüler aktardı.
2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Lazkiye'nin Türkmen köylerinden biri olan Gökdağı, Esad rejimi tarafından bombalanarak harabeye çevrildi. Türkmen halkının köyü terk etmek zorunda kalmasının ardından rejim güçleri, bölgeyi mühimmat deposuna dönüştürdü.
A Haber ekibimizin aktardığı bilgilere göre, köyde boş mühimmat sandıkları, askeri araçlar ve patlamamış mühimmatlar bulunuyor. Halil İbrahim Uğur, köyün neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiğini ve evlerin büyük zarar gördüğünü belirtti.
MÜHİMMAT SANDIKLARI VE PATLAMAMIŞ BOMBALAR
Rejim tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan alanlarda, topçu bataryalarında kullanılmak üzere düzenlenmiş mühimmatlar tespit edildi. Açılmamış ve açılmış sandıklar içerisinde çok sayıda mühimmat bulunduğu gözlemlendi. Ayrıca bölgedeki mayın tehlikesine dikkat çekilerek sivillerin bu alanlara yaklaşmasının güvenli olmadığı vurgulandı.
GÜVENLİK TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
A Haber muhabirimiz Halil İbrahim Uğur, rejimin Türkmen halkını yerinden ettikten sonra köyü askeri amaçlarla kullandığını ve bu alanların kapatılarak mühimmat depolarına dönüştürüldüğünü aktardı. Şu anda muhaliflerin kontrolüne geçen bölgede hareketlilik devam ederken, cephaneliklerin varlığı bölgedeki tehlikeyi artırıyor. Mayın döşenme tehlikesine karşı uyarılar yapılıyor.
KAYIT ALTINA ALINDI
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Gökdağı Köyü'nde muhaliflerin ele geçirdiği mühimmat depolarının durumu inceleme altına alındı. Bölgedeki patlayıcılar ve askeri ekipmanlar, savaşın bıraktığı izleri gözler önüne seriyor.