Baas rejiminin sonu! Hafız Esad’ın mezarı ateşe verildi

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

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Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi (Foto: ahaber.com.tr)

Ülkenin çeşitli kentlerinde kanlı rejimin sembolü olarak görüldüğü Beşşar Esad'ın babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılmıştı.

Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi (Foto: ahaber.com.tr)

Muhalif gruplar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.

Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi (Foto: ahaber.com.tr)

Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti.

Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.

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