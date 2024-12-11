A haber görüntüledi: Münbiç'te teröristlere ait tünel ağları ortaya çıktı!
A Haber ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. İşte Barış Türel ve Mücahit Özendi’nin özel haberi.
Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te apartmanların bulunduğu bir mahallede keşfedilen tünelde arama tarama faaliyetleri sürüyor.
PKK/YPG terör örgütünün Münbiç ilçe merkezinde kazdığı tünel ağını görüntüledi.
Uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.
Ayrıca teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulunuyor.
Terk edilmiş tünel ağının yakınlarında, bir terör örgütü unsurunun cesedi ele geçirildi.
SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
A HABER O TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber ekibi, Münbiç'teki terör tünellerinin giriş ve çıkışlarını görüntüledi. PKK/ YPG'li teröristlerin ulaşım sağladı tüneller tek tek imha ediliyor. İşte Barış Türel ve Mücahit Özendi'nin özel haberi.
"Yapılan operasyon ile özgürlüğüne kavuşan Münbiç'teyiz. Bölgedeki son durumu ekranlara getiriyoruz. PKK/YPG'nin Münbiç'in altında çok geniş bir tünel ağı kurduğunu ekranlara getirmiştik. Bakın ne kadar geniş büyük bir tünel. Buradaki muhaliflere sorduğumuzda merdiven ile yukarıya çıktıklarını söylediler."
"Sabah 2 tane PKK/YPG'li teröristi yakalamışlar. Bu noktada birçok tünel var. Tünellerin hepsi bomba kaplı ve temizleniyor."
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ ELE GEÇİRİLDİ
"Burada Şero Kobane kod isimli bir teröriste ait kimlik bulunuyor. Burada 25 metrelik bir tünel yükseliği var."
TÜNELLERİN İÇERİSİNDE BİRÇOK YOL BULUNUYOR
"Sağ tarafa doğru bir yol açılmış ve 2 tane terörist bu tünelde yakalanmış. Akdeniz'e açılacak terör koridorunun merkezi konumundaydı Münbiç. Bugün itibariyle tamamıyla kontrol altına alındı."
BOMBA YÜKLÜ TÜNELLER İMHA EDİLDİ
"Yerin altında çok sayıda tünel olduğu belirlendi. Yaklaşık 100 metre ileride teröristlerin bombalarını saklandığı bir tünel bulundu. Burada da bir patlama gerçekleştirilmiş içerisindeki bombalar imha edilmiş ve hala dumanlar yükseliyor içerisinden."