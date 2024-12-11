A haber görüntüledi: Münbiç’te teröristlere ait tünel ağları ortaya çıktı!

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

A HABER O TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekibi, Münbiç'teki terör tünellerinin giriş ve çıkışlarını görüntüledi. PKK/ YPG'li teröristlerin ulaşım sağladı tüneller tek tek imha ediliyor. İşte Barış Türel ve Mücahit Özendi'nin özel haberi.

"Yapılan operasyon ile özgürlüğüne kavuşan Münbiç'teyiz. Bölgedeki son durumu ekranlara getiriyoruz. PKK/YPG'nin Münbiç'in altında çok geniş bir tünel ağı kurduğunu ekranlara getirmiştik. Bakın ne kadar geniş büyük bir tünel. Buradaki muhaliflere sorduğumuzda merdiven ile yukarıya çıktıklarını söylediler."

"Sabah 2 tane PKK/YPG'li teröristi yakalamışlar. Bu noktada birçok tünel var. Tünellerin hepsi bomba kaplı ve temizleniyor."

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

"Burada Şero Kobane kod isimli bir teröriste ait kimlik bulunuyor. Burada 25 metrelik bir tünel yükseliği var."

TÜNELLERİN İÇERİSİNDE BİRÇOK YOL BULUNUYOR

"Sağ tarafa doğru bir yol açılmış ve 2 tane terörist bu tünelde yakalanmış. Akdeniz'e açılacak terör koridorunun merkezi konumundaydı Münbiç. Bugün itibariyle tamamıyla kontrol altına alındı."

BOMBA YÜKLÜ TÜNELLER İMHA EDİLDİ

"Yerin altında çok sayıda tünel olduğu belirlendi. Yaklaşık 100 metre ileride teröristlerin bombalarını saklandığı bir tünel bulundu. Burada da bir patlama gerçekleştirilmiş içerisindeki bombalar imha edilmiş ve hala dumanlar yükseliyor içerisinden."