HTŞ lideri CNN International’a konuştu! Kilit isimden Esad rejimi için flaş sözler: Bu rejim öldü

Suriye'de rejim güçleri ile 1 haftayı aşkın süredir çatışan ve Halep, Hama gibi yerlerde kontrolü sağlayarak ilerleyişini sürdüren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar; Humus'u da ele geçirmek üzere. Sabah saatlerinde Humus kent merkezine 3 kilometre mesafeye kadar ele geçiren muhalifler, Esad rejimini iyice köşeye sıkıştırdı.

"KONSEY KURULARAK YÖNETİLECEK"

Humus'u ele geçirmesi an meselesi olarak görülen muhalif güçlerin lideri Ebu Muhammed el-Golani, CNN International'a özel açıklamalarda bulundu. Gizli bir lokasyonda yapılan röportajda Golani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını açıkladı.

Golani röportajda, Esad rejimi güçlerini nasıl yendiklerini, bundan sonra ne olabileceğini ve hedeflerinin ne olduğundan bahsetti. Röportajda Esad rejimini tamamen devirmeyi hedeflediklerini söyleyen Golani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kurma hedeflerinin altını çizdi.

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Golani (CNN International)

"AZINLIKLAR ZULMÜ HAKETMİYOR"

Gerçek adı Ahmed Hüseyin el Şara olan Golani, iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerin de bunun olmayacağını dile getirdi: "Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor. Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."

"BU REJİM ÖLDÜ"

"Hedeflerden bahsettiğimizde devrimin amacı bu rejimi devirme." diyen Ebu Muhammed el-Golani, "Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak bizim hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." sözleriyle değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"TEK BİR AMACIMIZ VAR"

HTŞ lideri, Esad rejiminin tamamen düşmesinin ardından "Suriye'de yabancı güçlerin kalmasına gerek kalmayacağını düşündüğünün" altını çizdi. Golani, HTŞ'nin hedefinin Suriye'yi inşa etmek olduğunu söyleyerek, "HTŞ bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı: Bu rejime karşı koymak." ifadelerini kullandı.