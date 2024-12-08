Dünya basını son dakika olarak duyurdu! Esad rejiminin devrilişi manşetlerde: Diktatör kaçışta!

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle birlikte Beşşar Esed uçakla ülkeyi terk etti.

MUHALİFLER, 61 YILLIK BAAS REJİMİNİ ÇÖKERTTİ

Esed rejimine karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşaltmaya başladı.

Esed'in kaçışı dünya basınında büyük yankı uyandırırdı.

İngiltere merkezli Middle East Eye: "Suriyeli muhalifler Beşşar Esad'ı devirdi" başlığıyla manşet yaptı.

İngiltere merkezli BBC: "Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli CNN: "Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti" sözlerini kullandı.

Fransa merkezli France24: "Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan" başlıklı bir haber yaptı.

Katar merkezli El Cezire: Rejimin çöküşünü "Suriye'de Esad devrildi" başlığıyla duyurdu.

Hindistan merkezli İngilizce gazete The Hindu: "Suriye'de 14 yıllık savaşın ardından Beşşar Esad'ın devrilmesi, onlarca yıllık bir hanedanlığın sonu anlamına geliyor" ifadelerini manşetine taşıdı.

ABD merkezli New York Post: Esad'ın ülkeden ayrılışını "Diktatör kaçışta" başlığıyla haberinde yer verdi.

İngiltere merkezli The Guardian: "Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi"