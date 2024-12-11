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Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! ABD füzeleri kullanıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 19:32 Güncelleme: 11.12.2024 19:57
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Ukrayna’dan Rusya’ya saldırı! ABD füzeleri kullanıldı

Ukrayna - Rusya arasında tansiyon yükseliyor. Ukrayna, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna - Rusya arasında kriz bitmek bilmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi." ifadelerine yer verildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"
Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

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