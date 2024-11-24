Tel Aviv'de İsrailliler sokaklara indi! "Netanyahu istifa" sesleri yükseldi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) birkaç gün önce Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından düzenlenen ilk protesto gösterisinde, binlerce kişi Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplandı.

Gazze'de ateşkes ve saldırıların durması için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi (Foto: AA)



Netanyahu ve kabinesindeki siyasetçiler aleyhinde ve "Hepsi hemen eve", "Yardım" gibi esirlerin evlerine dönmesini isteyen dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Tepki için davul ve düdük çalan göstericiler, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için hükümete esir takası ve ateşkes anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes ve saldırıların durması için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi (Foto: AA)



Ayrıca, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un Tel Aviv'deki konutunun önünde hükümet karşıtı bir grup protestocu toplandı.

Protestoculardan birinin İsrail polisince gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu. İsrailli gösterici Lea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır hükümetin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle protestolara katıldığını belirtti.



Lea, "Gazze'deki insanları gerçekten önemsiyorum. Savaşın şimdi, her yerde durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Durum dayanılmaz." dedi. İsrailli, Netanyahu'nun arkasına halkın değil de İsrailli parlamenterlerin desteğini aldığını, esir takası anlaşması yapmamak için her türlü "kişisel gerekçesinin" olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkes ve saldırıların durması için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi (Foto: AA)



"LAHEY'DEKİ MAHKEMENİN KARARINDAN ÇOK MEMNUNUM"

İsrailli gösterici Amram Zahavi ise Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "Lahey'deki mahkemenin kararından çok mutluyum. Umarım başbakanımızı tutuklarlar. Umarım dünyadaki hükümetler İsrail'i boykot eder." diye konuştu.



Zahavi, "Ben dünyaya, benim gibi insanların (İsrail'de) azınlık olduğunu fakat pes etmeyeceğimizi söylemek için buradayım." sözleriyle protestoya katılma gerekçesini açıkladı.



Bölgede "bir barış anlaşması istemeyen tek ülkenin İsrail olduğunu" savunan Zahavi, "Biz ayağa kalkıp İsrail hükümetini ve ordusunu vazgeçirmeye, bu akıl almaz katliamı durdurmaya zorlayacağız ve bir İsrailli olarak bunun olmasından utanıyorum." ifadelerini kullandı.



"NETANYAHU, YARGILANMAKTAN KAÇMAK İÇİN ESİR TAKASINA YANAŞMIYOR"

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, protesto öncesi Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde basın açıklaması yaptı.



Zangauker, Netanyahu'nun esirleri geri getirip saldırıları sona erdirmek niyetinde olmadığını belirterek, "yargılanmaktan kaçmak için savaşın devam etmesine ihtiyacı olduğunu" belirtti.



Öte yandan Batı Kudüs'te de gösteriler düzenlendi. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması adına hükümetten esir takası anlaşması imzalamasını talep eden yüzlerce gösterici, Batı Kudüs'te yürüyüş düzenledi. Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.