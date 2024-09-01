İsrail’de hayat durdu halk sokağa indi! Tel Aviv’de ’Netanyahu’ya ölüm’ sloganları | A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı

İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığının önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı. Begin Caddesi'nden yürüyüşe geçen gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti. A Haber ekibi o bölgeden Halil İbrahim Uğur son durumu aktarırken "İsrailliler gerilimin sona ermesini ve esirlerin tekrar evlerine geri dönmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

A HABER EKİBİ BÖLGEDE!

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur: Buradaki insan topluluğu oldukça değişik. İçerisinde tamamen anarşik gruplar var savaşın durmasını isteyenler var sadece rehinelerin bırakılmasını isteyen bir grup daha var. Öte yandan hem muhalefete yakın olanlar var hem de tamamen hükümeti destekleyen gruplar var. Polis ekipleri ile buradaki halk karşı karşıya geldiğinde Netanyahu'yu sevenler ve protestoyu devam ettirmek isteyenler karşı karşıya geliyor. Dün çok fazla hareketlilik yaşanmıştı ve bugünde aynı şekilde devam ediyor.