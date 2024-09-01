İsrail'de hayat durdu halk sokağa indi! Tel Aviv'de 'Netanyahu'ya ölüm' sloganları | A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı
Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından eli kanlı Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Son olarak Netanyahu’ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu. Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilalı başladı. Halk sokağa döküldü, ayaklanmalar bastıralamıyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari , Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi.
HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜLER
Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde ölü bulunan altı İsrailli esirin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.
NETAYAHU'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ve "Netanyahu'ya ölüm" ifadeleriyle tepki gösterdi.
İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığının önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı. Begin Caddesi'nden yürüyüşe geçen gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti. A Haber ekibi o bölgeden Halil İbrahim Uğur son durumu aktarırken "İsrailliler gerilimin sona ermesini ve esirlerin tekrar evlerine geri dönmesini istiyor." ifadelerini kullandı.
A HABER EKİBİ BÖLGEDE!
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur: Buradaki insan topluluğu oldukça değişik. İçerisinde tamamen anarşik gruplar var savaşın durmasını isteyenler var sadece rehinelerin bırakılmasını isteyen bir grup daha var. Öte yandan hem muhalefete yakın olanlar var hem de tamamen hükümeti destekleyen gruplar var. Polis ekipleri ile buradaki halk karşı karşıya geldiğinde Netanyahu'yu sevenler ve protestoyu devam ettirmek isteyenler karşı karşıya geliyor. Dün çok fazla hareketlilik yaşanmıştı ve bugünde aynı şekilde devam ediyor.
"Burada ki eylemler tamamen hedef odaklı herhangi bir vurma dökme söz konusu değil, polise karşı direnç gösteriliyor fakat polisin de protestocuları durdurmak için gösterdiği şiddette sınır yok."
"Burada 100'den fazla esir ve 330 gündür protesto yapılıyor fakat diğer yandan eylem için buraya gelenler var terlikleri ve şortları ile yan tarafta bulunan Tel Aviv Halk Müze'sine gelenler oluyor orada da konserler eşliğinde hükumet istifaya çağrılıyor. Belki de bu Netanyahu'nun düzenlediği faaliyetlerden bir tanesidir ve bunu bilemeyiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2024-2025 güz dönemi YÖK üniversite açılış tarihi...
- 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puan almak için kaç net gerekir? KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? 2024-2025 MEB güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı başvurusu ne zaman?
- SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okula giden çocuklara aile desteği nereden alınır? İşte 2024 SED miktarları...
- POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...
- Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 Adli tatil takvimi...
- iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler, hangi modellerle uyumlu olacak?
- Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...
- Ütü gerekmeden jilet gibi kıyafetler hayal değil! Bu basit yöntemden vazgeçemeyeceksiniz!
- Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme
- KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama...
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!