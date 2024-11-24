İsrail Gazze’de hastaneyi hedef aldı! 3 Ölü 16 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.



Filistin Kızılay Derneği'nden (PRSC) yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.



İsrail dün de bir hastaneyi hedef almıştı



İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmış, saldırıda bir doktor ve çok sayıda hasta yaralanmıştı.

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