ABD'nin ardından harekete geçti| Fransa'dan Ukrayna'ya "vur" izni: füzeler Rusya'ya karşı kullanılabilecek

Fransa Ukrayna'ya Hem uzun menzilli füze hem de askeri destek de bulunduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (AA)

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.



BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.



Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.





Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti.



MESAJLARIMIZ NET BİR ŞEKİLDE ALINDI



Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

Fransız tankları



UKRAYNA'YI DESTEKLEYECEĞİZ



Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.



Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.



Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.