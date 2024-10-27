Tel Aviv'de Mossad karargahı yakınında saldırı: Çok sayıda yaralı var
İsrail Tel Aviv'de bir kamyon Mossad karargahının yakınlarında bulunan durakta bekleyen İsrail askerlerinin arasına daldı. Yapılan saldırıda 10'u ağır 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Durağa dalan kamyonun sürücüsü öldürülürken olay yerinden ilk kareler geldi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda en az 40 kişi yaralandı. İsrail televizyonları da saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, 4'ü ağır olmak üzere 40 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail ordusu saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
TERÖR SALDIRISI MI?
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.
"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.