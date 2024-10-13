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Tel Aviv yangın yeri: İşgalci İsrail'de Netanyahu istifa sesleri yükseliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 01:53 Güncelleme: 13.10.2024 02:34
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Tel Aviv yangın yeri: İşgalci İsrail’de Netanyahu istifa sesleri yükseliyor

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı. Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı. Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı. Protestolarda Netanyahu istifa sesleri yükselirken, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

İsrail kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)

Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)

Protestolarda Netanyahu istifa sesleri yükselirken, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi (AA)

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