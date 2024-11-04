Sinvar’ın şehadetiyle ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı: Saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Hamas'ın şehit edilen lideri Yahya Sinvar'ın saldırıdan 3 gün önce yemek yemediği ortaya çıktı

3 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDİ

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

İDDİALARI BİZZAT KENDİSİ YALANLADI

Sinvar, 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit edilmişti.

İsrail işgal güçleri Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son nefesine kadar savaştığını görüntülememişti

Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail işgal güçleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.