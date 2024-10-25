Şehit Yahya Sinvar’ın el yazısı notları ortaya çıktı! Muhammed Suresi detayı dikkat çekti

Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirler ile ilgili yazdığı talimatlar ortaya çıktı.

Notlarda Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere nasıl muamele edileceğine yönelik mesajlar ve esirlere ilişkin bilgiler yer alırken Hamas'ın esirlere bakış açısını da açıkça ortaya koydu.

Sinvar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirlerin güvenliğini sağlamaları talimatı, on bir esirin isimleri, sayıları, cinsiyetleri ve yaşları hakkında bilgiler içeren üç belge bulundu.

Al-Arqam Ticari Matbaacılık Şirketi tarafından sağlanan defter kağıdına yazılan ilk belgede yer alan talimatlar Muhammed Suresi'nin 4. ayetiyle başlıyordu:

İLK TALİMAT: MUHAMMED SURESİ DÖRDÜNCÜ AYET

"Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun, nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin (sona ersin). İşte böyle; Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı, fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah, yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır."

Şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın el yazması notları ortaya çıktı (alquds.com)

TALİMATINA HADİS-İ ŞERİF'LE DEVAM ETTİ

Muhammed Suresi'nin 4. Ayeti Sinvar'ın, Hamas'ın esirlere nasıl muamele etmesini istediğine yönelik mesaj veriyor. Sinvar'ın notlarında ayetin ardından ise Hz. Muhammed'in bir Hadis-i Şerif'i yer alıyor:

"Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri serbest bırakın."

Al Quds'ün paylaştığı belgelere göre Sinvar, bu talimatlardan sorumlu Hamas savaşçılarına, ellerinde bir koz olarak tuttukları İsrail esirlerinin hayatlarını korumaları ve güvenliklerini sağlamaları gerektiğini belirtiyor.

"SEVABI MÜCAHİTLERİN HANESİNE YAZILACAK"

Sinvar'ın notlarında ayrıca, "Esirlerimizi ancak düşman esirlerini koruyarak kurtarabiliriz; bu nedenle, esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması sevabı mücahitlerin hanesine yazılacaktır." ifadeleri yer alıyor.

ESİRLERİ KATEGORİZE ETMİŞ

Sinvar'ın notlarının yer aldığı ikinci belgede, İsrailli tutukluların sayısına ilişkin istatistikler ile yaşları ve asker, sivil, genç ya da yaşlı olup olmadıklarına ilişkin bazı ayrıntılar yer alıyor.

Şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın el yazması notları ortaya çıktı (alquds.com)

İlk bölümde bölge belirtilmiyor:

Altmış yaş üstü 5 erkek.

Altmış yaş altı 10 erkek.

3 asker.

40 yaşın altında 3 kadın - "X" ile işaretlenmiş, yani üzeri çizilmiş.

4 kırk yaş üstü kadın.

Toplam: 25-3 = 22

Orta

6 üniforma.

12 yedek - en yaşlısı 53 yaşında.

7 hesaba katılmamış genç 21-27.

Toplam: 25

Refah

Altmış ve yetmiş yaşlarında 2 erkek.

4 Bedevi (55 yaşında, oğlu 18-22).

39 + 10 + 2 = 51

Gazze

7 erkek ve kadın asker (6 y + 1 w).

3 yedek asker.

4 genç erkek.

1 yaşlı (66 yaşında).

1 Bedevi Arap.

Toplam: 14

(ancak toplamları 14 değil 16'dır)

Üçüncü belge, çoğu yaşlı olan kadın mahkumların bir listesini içeriyor:

1- Nili Eliyahu Margalit, kadın, 41 yaşında, hemşire.

2- Tamar Şalom Metzger, kadın, 78 yaşında.

3- Rimon Nahum Kirscht, kadın, 36, hasta.

4- Elena Yulian Turpanov, kadın, 50, Rus.

5- Noralyn Babdila, kadın, 60, Filipinli/İsrailli.

6- Irina Tatim, kadın, 73, Rus.

7 - Bettyn Lettyn Yehuda, kadın, 49, Amerikalı.

8 - Merav Ben-Yamin Tal, kadın, 53 yaşında.

9 - Ada Mordechai Segei, kadın, 75 yaşında.

10 - Ophelia Rothman, kadın, 77.

11 - Ditza Heiman, kadın, 84.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ İSRAİLLİ REHİNELERİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, geçtiğimiz aralık ayında, işgal güçlerinin rehineleri Gazze'nin Şijaiyah bölgesinde bulduklarını ancak onları yanlışlıkla tehdit olarak tanımlayıp öldürdüklerini bildirmişti.

"BİZE ÇOK İYİ DAVRANDILAR"

Yahya Sinvar'ın bıraktığı son talimatlar Hamas tarafından tutulan İsrailli esirlerin açıklamalarını hatırlattı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktığı iki kadın esirden Lifshitz, kendilerine çok iyi davranıldığını belirterek şunları söylemişti:

"Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda beş kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."

İsrailin Sinvara suikastinin perde arkası!