İsrail’de ’sızıntı belge’ krizi: Netanyahu’nun başı belada

Rishon Le-Zion Sulh Ceza Mahkemesi dün, Netanyahu'nun eski yardımcısı Eliezer Feldstein'ın, yabancı medyaya belge sızdırdığı iddiasıyla üç kişiyle birlikte tutuklandığını açıkladı.

Mahkemenin pazar günü verdiği kararda, "Gizli ve hassas istihbarat bilgileri IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) sistemlerinden alındı ve yasadışı olarak sızdırıldı" denildi.

Reuters'ın haberine göre mahkeme tarafından yapılan açıklamada "Devletin güvenliğine ciddi zarar vermiş ve bilgi kaynaklarına yönelik bir risk oluşturmuş olabilir." ifadeleri yer aldı.

İsrail'de rehine aileleri sızdırılan belgelerin ardından sokağa döküldü

ESİR AİLELERİ NETANYAHU'NUN SORUŞTURULMASINI İSTİYOR

Dava, muhalefetin Netanyahu'nun sızıntıya dahil olup olmadığını sorgulamasına yol açtı. Netanayahu'nun ofisi ise bu iddiayı reddetti.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, "(Esirlerin) aileleri, sabotaj ve devlet güvenliğini baltalamakla suçlanan herkes hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor" denildi.

NETANYAHU HABERİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Netanyahu, ofis çalışanlarının herhangi bir yanlış yapmadığını öne sürerek, cumartesi günü yaptığı açıklamada, sızdırılan belgeden yalnızca medya aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

İsrail'de rehine aileleri sızdırılan belgelerin ardından sokağa döküldü

Sızdırılan belgeler, altı İsrailli rehinenin Güney Gazze'deki bir Hamas tünelinde İsrail işgal güçlerince infaz edilmesinden birkaç gün sonra yayınlandı.

Rehinelerin öldürülmesi İsrail'de kitlesel protestoları tetikledi ve Netanyahu'yu siyasi nedenlerle ateşkes görüşmelerini baltalamakla suçlayan rehine ailelerini öfkelendirdi.

İsrail'de rehine aileleri sızdırılan belgelerin ardından sokağa döküldü

MÜZAKERE STRATEJİSİ ANA HATLARIYLA ANLATILDI

Mahkemeye, yayın yasağının kaldırılması için başvuruda bulunan medya kuruluşlarından biri olan İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, söz konusu belgenin ayrıntıları 6 Eylül'de Alman Bild gazetesinde yayımlandı.

Özel haber olarak etiketlenen yazıda, İsrail'in bir yıldan fazla süredir savaştığı Filistin direniş örgütü Hamas'ın müzakere stratejisinin ana hatlarıyla anlatıldığı iddia ediliyor.