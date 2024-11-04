ABD seçimlerine son 1 gün: Dünyanın kilitlendiği Amerika’da son durum ne?

ABD seçimlerine 24 saatten az bir gün kala iki aday da yoğun bir pazar günü geçirdi. Amerikan tarihinin en başa baş geçen başkanlık seçimlerinden birine geri sayım sürerken, hem Demokratların adayı Kamala Harris hem de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçimin sonucunu belirlemesi beklenen önemli eyaletlerde kampanya etkinlikleri düzenledi.

Harris Michigan'da, Trump ise Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'da kampanya yürüttü.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİ"

Trump, Kuzey Carolina'nın Kinston kentindeki mitinginde seçim zaferinden emin bir şekilde konuştu ve şöyle devam etti:

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

"Çünkü büyük, güzel bir liderliğimiz var. Tek yapmamız gereken salı günü dışarı çıkıp oy vermek, oy vermek, oy vermek. Biz kazanacağız"

Harris, East Lansing'de düzenlenen bir mitinginde yaklaşan seçimleri, "hayatımızın en önemli seçimlerinden biri" olarak tanımladı ve Beyaz Saray yarışını kazanacağına olan inancını dile getirdi.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

"GAZZE'DE SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Harris, Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olduğu ve kritik bir eyalet olan Michigan eyaletinde düzenlenen seçim kampanyasında konuştu.

Gazze ve Lübnan'da yaşananlar nedeniyle bu yılın zor geçtiğini ifade eden Harris, "Başkan olarak Gazze'deki savaşı sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

Harris, esir takası konusunda da çalışacağını belirterek, "Gazze'deki acıları sonlandırmak, İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Filistinlilerin özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin etme haklarını sağlayacağını" dile getirdi.

Müslüman ve Arap vatandaşlarla ön plana çıkan eyalette, bölgeyi temsil eden Müslüman din hocaları Trump'a desteklerini açıklamıştı.

KAMALA'NIN KASIRGAYA MÜDAHALESİ REZALETTİ

Trump ayrıca eylül ayında Kuzey Carolina'yı vuran ve en az 100 kişinin ölümüne neden olan Helene Kasırgasına verdikleri tepki nedeniyle Biden yönetimini eleştirdi.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

"Ayrıca Kuzey Carolina'da hala bu inanılmaz kasırganın yaralarını sarmaya çalışan herkese dualarımızı göndermek istiyorum. Helene Kasırgası, Kamala'nın kasırgaya müdahalesi bir rezaletti ve bir ihanetti" ifadelerini kullandı.

KUZEY CAROLİNA ERKEN OY REKORU KIRDI

Helene Kasırgası'nın vurduğu Kuzey Carolina eyaletinde 4,2 milyonu aşkın seçmenin şahsen erken oy kullanmasıyla bu eyaletteki erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece eyalette şahsen erken oy kullanan seçmenlerin sayısının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde rekor sayıya ulaştığı ifade edilirken, bu sayının 2020'deki seçimlerde 3,63 milyon olarak kaydedildiği hatırlatıldı.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

KAMALA HARRIS TV SHOW'DA

Demokratların adayı Kamala Harris, Atlanta eyaletinde düzenlediği mitingin ardından dün gece NBC televizyonunda yayınlanan "Saturday Night Live" adlı komedi programına katıldı. Harris, skeçlerde kendisini canlandıran oyuncu Maya Rudolph ile beraber seyircilere "oy verin" mesajı verdi.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

Seçim süreci boyunca mitinglerde pek çok ünlü oyuncu ve şarkıcının desteğini alan Harris'in başkan yardımcısı adayı Tim Walz ise Pennsylvania'da şarkıcı Alicia Keys ile sahneye çıktı.

ANKETLER NE DİYOR?

Ancak anketler, Trump ve Harris'in Kuzey Carolina'nın yanı sıra diğer altı salıncak eyalette de başa baş kaldıklarını gösteriyor.

New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.

Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.

SEÇMENİN TERCİHİNİ BELİRLEYECEK KONU BAŞLIKLARI HANGİLERİ?

NYT anketi ayrıca, yarışın son düzlüğünde seçmenlerin öncelik verdiği mevzuları da ortaya koydu.

Enflasyon ve ekonomik sorunlar genel olarak seçmenlerin öncelikli kaygısı olmaya devam ederken, Harris'in istikrarlı üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli sorunu olarak neredeyse ekonomiyle eşleşiyor.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmenlerin tercihinde belirleyici rol oynayan konu olmayı sürdürüyor.

SONUÇLARI 7 KRİTİK EYALET BELİRLEYECEK

Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

ABD seçim sisteminde ülke genelinde toplamda daha az oy almasına rağmen bu eyaletleri kazanarak delegeleri hanesine yazdığı için başkanlık koltuğuna oturan adaylar bulunuyor. Buna en güncel örnek olarak, 2016'daki seçimlerde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve sonucunda Beyaz Saray'a çıkması gösteriliyor.

ABD seçimlerinde yarış son düzlükte. Başkan adayları son kozlarını paylaşıyor (AFP)

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçimin galibinin aynı gün ortaya çıkması oldukça güç. Özellikle kıran kırana geçecek ve birkaç bin oyun belirleyici olabileceği eyaletlerde sonuçlar muhtemel itirazlara açık olacak. Oy farkının az olduğu eyaletlerde gecikmeler yaşanabilir. Trump, 2020'de bu gecikmeyi 'seçimin çalındığı' söylemini yaymakta kullanılmıştı. Oysa geç gelen ya da geç sayılan oyların çoğu Demokratlara aitti, çünkü Demokrat Parti oy sayımının uzun sürdüğü şehirlerde daha fazla desteğe sahipti.