İsrail’in Sinvar’a suikastinin perde arkası: CIA ile ortak gizli ekip adım adım takip etti!

7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu, İsrail'in delinmez denen Demir Kubbe'sini delik deşik etmekle kalmadı, İsrail'in bölgedeki azgın saldırılarını da artırdı. Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olarak bilinen Yahya Sinvar'ı ortadan kaldırmak için İsrail, 2021'den bu yana çeşitli operasyonlar düzenledi. WSJ'nin haberine göre, hiçbirinde başarı yakalayamayan İsrail'in 3 yıldır Sinvar'ı hedef almasına rağmen neden başarısız olduğu "Kilometrelerce yeraltı tünellerini komuta eden Sinvar, aylarca İsrail ve müttefiklerinin teknolojik ve istihbarat toplama becerilerini köreltti." ifadeleriyle anlatıldı.

7 Ekim 2023'teki İsrail soykırımı başlamadan evvel de suikasts planlarının başında yer alan Sinvar'a ilk plan işgalin ilk günlerinde İsrail gizli servisi Şin Bet ve CIA'nin de içinde bulunduğu ABD istihbarat teşkilatları ile ortak yapıldı. WSJ'nin haberine göre, İsrail ve Amerikan gizli servisinin suikast planının başarısız olmasının sebebi, Sinvar'ın aylarca İsrail ve müttefiklerinin teknolojik ve istihbarat toplama yeteneklerini köreltmesiydi. Hamas2ın şehit lideri Sinvar, en ilkel, takip edilemez iletişim yöntemleri kullandı ve yalnızca kendisine en yakın olan kişilere güvendi. Sinvar ayrıca kilometrelerce yeraltı tüneline komuta etti.

Şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar | Fotoğraf-AP

WSJ'DEN "KAÇIŞ TEKLİFİ" İDDİASI

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, Sinvar'la ilgili bir "kaçış teklifi" iddiası da ortaya attı. Buna göre, Hamas ile iletişimde olan bazı Arap müzakereciler, Sinvar'a Mısır'ın Hamas adına İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir kaçış teklif ettiler, ancak Sinvar reddetti. Sinvar, Aksa Tufanı'ndan kısa bir süre sonra Arap arabuluculara meydan okuyan bir mesaj gönderdi ve "Kuşatma altında değilim, Filistin topraklarındayım." dedi.

SİNVAR'A SUİKAST İÇİN ÖZEL EKİP

Soykırımcı İsrail'in Sinvar'ı özellikle tünellere yönelik operasyonla hedefine koyduğunu anlatan WSJ haberinde, "İsrail, Sinvar'ın tam konumunu bilmiyordu ancak onu bulmak için bölgede kuvvetlerini konuşlandırdı. 16 Ekim'de, İsrail'in Sinvar'ı tünellerden çıkarmaya yönelik stratejisi, savaş becerileri ve şansın da yardımıyla onun öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu haber, İsrailli, Amerikalı, Hamas ve Arap yetkililerle yapılan röportajlara, İsrail ordusunun Gazze'de bulduğu belgelere ve görüntülere, Sinvar'ın yazdığı kitaplara ve Arap arabulucularla Hamas yetkilileriyle bir yıl boyunca yaptığı iletişime dayanmaktadır." denildi.

İLK OPERASYON 2021'DE YAPILDI

WSJ'nin haberine göre, İsrail liderleri 2011'den 2021'e kadar Sinvar'ı abartılı bir figür olarak görüyordu ancak yakın bir tehdit olarak görmüyordu. Bu durum Mayıs 2021'in sonlarında değişti. 2021'de çıkan çatışmalarda Hamas, İsrail topraklarına füzeler attı ve İsrail Hamas'a karşılık verdi. İsrailli yetkililere göre, bazı İsrail liderleri, o zamanlar Hamas'ın Gazze kanadının başkanı olan Sinvar'ı Gazze askeri şefi Muhammed Deif ile birlikte öldürmeyi önerdi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Sinvar ve Deif'i hava saldırılarında öldürme girişimlerine izin verdi, ancak operasyonlar başarısız oldu.

SİNVAR'IN FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

2021'deki çatışmalarda ateşkes sağlanmasının ardından Sinvar'ın evinin enkazında bir kanepede otururken gülümsediği görüldü; bu sahne İsrail gazetelerinde yayımlandı. Birçok haber sitesinin paylaştığı fotoğraf, İsrail'e verilen bir cevap olarak değerlendirildi.

İşte İsrail'in Sinvar'a suikastinin perde arkası

OPERASYON GERÇEKLEŞMEDEN HÜKÜMET ÇÖKTÜ

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sinvar'ı öldürmeyi önerdi ve güvenlik teşkilatlarına o yaz bir operasyon planlamalarını söyledi.

Haziran ayında Sinvar için düzenlenen operasyon gerçekleştirilemeden Bennett'ın hükümeti çöktü ve birçok üst düzey İsrailli lider Sinvar'ın kontrol altına alınabileceği sonucuna vardı.

CIA İLE ÖZEL BİR EKİP KURULDU

İsrail, sonraki dönemlerde Sinvar'ı avlamak için elindeki tüm kaynakları kullandı. Şin Bet, Sinvar'ı bulmak için orduyla birlikte çalıştı ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile işbirliği içinde gizli bir ekip kuruldu. WSJ'nin haberine göre bu gizli ekip, Gazze'de sorgulanan Filistinlilerden toplanan bilgilerin yanı sıra Hamas komuta merkezlerinde ele geçirilen malzemeleri de inceledi. Yer üstünde, işgalci İsrail güçleri binaları yerle bir ederken, tünel girişlerini bulmak için de askerler konuşlandırdı. Gazze'nin dışında da ABD, HAMAS'a ait tünellerin bulmak için özel harita uzmanlarının da yer aldığı, asker ve istihbaratçıları İsraillilerle birlikte girişlere yerleştirdi.

SİNVAR İLETİŞİM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

2 Ocak'ta Hamas'ın siyasi bürosunun başkan yardımcısı Salih Arouri, Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürüldü. Sinvar, İsrail'in savaşına misillemeleri daha iyi gizlemek için direniş örgütünün içindeki iletişim biçimini değiştirmeye başladı.Takma adlar kullanıyordu ve notları yalnızca bir avuç yardımcı ve kodlar aracılığıyla iletiyordu; aracılara sesli mesajlar ile yazılı mektuplar arasında geçiş yapıyordu.

KAMERALI KÖPEKLER KULLANILDI

Şin Bet, Gazze'deki Hamas komutanlarının akrabalarını militan faaliyetler şüphesiyle gözaltına aldı ve Sinvar hakkında istihbarat sağladı. Kısa süre sonra İsrail işgal güçleri, Han Yunus'ta yer altına inerek Hamas'ın tünel ağına baskın düzenledi.

İsrail birlikleri tünellere girmek için Hamas askerleriyle savaştı. İnsanları koklamak ve yeraltı alanlarında faaliyet gösteren bombaları veya insansız hava araçlarını görmek için kameralı köpekler gönderdi.

Han Yunus'taki yeraltı operasyonunu yöneten İsrailli komutan Goldfus, "Karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz, öğreniyoruz" dedi.

Şehit edilen Yahya Sinvar'ın tünelde ailesi ile birlikte olduğu görüntüler

Mart ayında İsrail komandoları Sinvar'a bağlı başka bir karargahı ele geçirdi. Üniformalar, yelekler, hafif makineli tüfekler, dürbünler ve bir dizüstü bilgisayar buldular.

SİNVAR'IN DNA'SININ İZİ SÜRÜLDÜ

Eylül ayının başlarında, İsrail askerleri Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir tünelde bir İsrailli-Amerikalı da dahil olmak üzere altı ölü rehine buldu. Yakınlarda, İsrail ordusu, televizyon ve kanepe bulunan bir yeraltı odasında Sinvar'ın DNA'sının izlerini bulduğunu söyledi.

İran saldırısından iki gün sonra, İsrail hava saldırısı kuzey Gazze'deki bir yeraltı yerleşkesini hedef aldı ve Sinvar'ın en yakın sırdaşı Ravhi Mushtaha'yı öldürdü. Sinvar ve Mushtaha 1980'lerde Hamas'ın iç güvenlik gücünü kurmuş ve daha sonra bir İsrail hapishanesinde bir hücreyi paylaşmışlardı. 2011'de bir esir takasıyla serbest bırakıldılar.

16 Ekim'de, takım lideri olmak için eğitim gören bir grup İsrail işgal gücü, görülmeden yürümeye çalışan üç Hamas militanını gördü. Askerler, bombalanmış binalara saklanmak için dağılan militanlarla çatışmaya girdi. Hamas direnişçileri kurşun ve el bombası attı ve bir İsrail askerini yaraladı.

İşgalci İsrail'in saldırısında Sinvar'ın ağır yaralanmasına rağmen son anına kadar çatışmaya devam ettiği o görüntüler

Ardından İsrail işgal güçleri ikisini öldürdü ve birini yaraladı. Yaralanan direnişçinin olduğu evi dronla kayıt altına alırken yaralı mücahidin drona sopa attığı görüntüleri kaydedildi. İşgal güçleriyle birlikte olan bir İsrail tankı, binayı bombaladı ve yerle bir etti.

Ertesi gün binayı kontrole gelen İsrail işgal güçleri yaralanan direnişçinin Yahya Sinvar olduğunu fark etti.

2021'den bu yana CIA ile birlikte öldürülmek üzere bir dizi operasyon yürütülen Mücahid Yahya Sinvar, bölgede eğitim gören bir grup İsrailli tarafından şehit edildi. İsrail güçlerinin paylaştığı Sinvar'ın son görüntüleri, direniş örgütünün sembolü oldu.