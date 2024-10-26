Tel Aviv yangın yeri! Binlerce İsrailli esir takası için sokaklara döküldü

İsrail devlet televizyonu KAN, esir aileleri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde gösteri düzenlediğini duyurdu.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de gösteri düzenlendi (Foto: AA)

Burada basın açıklaması yapan aileler, Netanyahu'nun, kendilerini oyaladığını ve Hamas ile esir takası anlaşması yapma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de gösteri düzenlendi (Foto: AA)

Aileler, Netanyahu'nun, sırf müzakere olsun diye müzakere istediğini kaydetti.

Bakanlık önündeki gösteriye katılan bir esir annesi, "Netanyahu'nun, çocukları için müzakerede bulunmayı istemediğini ve verdiği vaatlerde dürüst olmadığını" ifade etti.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de gösteri düzenlendi (Foto: AA)

Esir annesi, "İsrail'in, Hamas liderinin öldürülmesi, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması ve Gazze'deki altyapının tahrip edilmesinden sonra zafer imajına sahip olduğunu ama buna rağmen Netanyahu'nun müzakereye yanaşmadığını" aktardı.

Başka bir esir ailesi ise Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sonsuza kadar sürdürmek istediğini ve esirlerin hayatlarıyla ilgili kararı da İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e bıraktığını savundu.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de gösteri düzenlendi (Foto: AA)

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini "teşvik etmek" için pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtilmişti.