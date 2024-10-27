İsrail destekçisi ABD’li senatörü Brian Mast sert kapıya çarptı! Bacağınıza ne oldu?

Filistinlileri terörist ilan eden ve onların öldürülmesini savunan ABD senatörü Brian Mast sert kapıya çarptı.

ABD senatörü Brian Mast (ahaber.com.tr)

FİLİSTİN DESTEKÇİSİNDEN TARİHİ AYAR



Filistin destekçisi bir aktivist, siyonist İsrail'e desteğiyle bilinen ABD senatörü Brian Mast'a terleten sorular sorarak, tarihi bir ayar verdi.

"BACAĞINIZA NE OLDU"



Filistin destekçisi bir aktivist, "Bacağınıza ne oldu, efendim? Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti, efendim?" diyerek soykırıma destek veren Mast'a tepki gösterdi.

Destekçiye engel olmaya çalışan bir polis (ahaber.com.tr)

AKTİVİSTE TUTUKLAMA TEHDİDİ



Soykırım destekçisi Mats'ın zor anlar yaşadığını gören ABD'li polis olaya müdahale etti. Görüntülerde Filistin destekçisi aktivisti tutuklamayla tehdit ettiği görüldü.



"EN İYİ DİPLOMASİ FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK"

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyetçi Parti üyesi Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaşmıştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL ÜNİFORMASI GİYMİŞTİ

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti (GOP) adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 6 gün sonra Kongre binasında İsrail ordusunun üniformasıyla görüntülenmişti.

Mast, Filistin asıllı Demokrat Parti Temsilcisi Rashida Tlaib'in 10 Ekim'de Kongre binasının dışında Filistin bayrağı açmasına atıfta bulunarak, etrafındaki gazetecilere "Tlaib'in bayrağı varsa, benim de üniformam var." diye konuşmuştu.