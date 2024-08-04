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Tel Aviv ile Washington arasında yoğun trafik! İsrail İran saldırısına hazırlanıyor! Önce davranıp ters köşe planı...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 12:43 Güncelleme: 04.08.2024 12:48
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Tel Aviv ile Washington arasında yoğun trafik! İsrail İran saldırısına hazırlanıyor! Önce davranıp ters köşe planı...

İran tarafından bu gece veya yarın İsrail'e saldırı düzenlenmesi dünya gündeminde geniş yankı bulurken saldırının savunması için Tel Aviv ve Washington arasındaki görüşme trafiği yoğunlaştı. İsrail'in teyakkuz halinde beklemektense önce davranıp saldırma ihtimali de masada bulunuyor. İşte detaylar...

İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

İSRAİL SALDIRIDAN EMİN

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan Hizbullahı'nın iki numarası Fuad Şükür'ün İsrail'in hava saldırısında ölmesi ve Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasından Tel Aviv'in sorumlu tutulmasıyla, İsrail'de güvenlik ve siyaset teşkilatı yoğun görüşme trafiğine geçti.

Görüşmeler sonunda, İsrail'in Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden birleşik veya ayrı bir saldırının "kaçınılmaz olduğu", gelecek karşılığın zamanlaması ve özellikle "kapsamının belirsizliğini" koruduğu belirtildi.

ÖNLEYİCİ BİR SALDIRI YAPILABİLİR

Tel Aviv'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yoğun görüşmeler devam ederken İsrail'in önce davranıp "önleyici bir saldırıyla" harekete geçmesinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

"TÜM SENARYOLARA HAZIR OLMALIYIZ"

İsrail'de bakanlıklardan "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendiği, sadece bakanlara değil, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere de telekomünikasyon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldığı kaydedildi.

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın İsrail'e karşı "askeri hedeflerle sınırlı olmayacak" büyük bir saldırıya hazırlandığını ancak ABD'nin İsrail'in savunmasında rol alacağını paylaşmasının ardından İranlıların saldırılarının boyutunu ve hamlelerini hesapladığını değerlendirdi.

ABD'DEN YARDIM ALINACAK

İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırının bertaraf edilmesi için ABD ve İsrail'in görüşme trafiğinin artırıldığı, ABD'nin uçak gemisini bölgeye kaydırdığı ve 13 Nisan'da İran'dan İsrail'e düzenlenen saldırıdakine benzer bölgedeki müttefik ülkeleriyle hareket etmeye çalışacağı ifade edildi.

Üzerinde çalışılan senaryo "bu sefer saldırının daha geniş, daha yoğun ve daha ölümcül olacağı şeklinde" kurgulandı.

-İSRAİL'İN VERECEĞİ KARŞILIK SORUSU

İsrailli üst düzey bir yetkili, İran, Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer İran vekillerinin eş zamanlı hareket etmesi halinde İsrail ve ABD'nin tüm saldırıyı bertaraf etmesinin zor göründüğünü, kayıpların artabileceğini, buna karşın İsrail'in "dünyanın da desteğini alarak daha güçlü bir karşılık verebileceğini" savundu.

İsrail ordusunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişikliğe gitmemesi, gündelik hayatın normal seyrinde devam etmesinin "aldatıcı olmaması" gerektiğini vurgulayan yetkililer, İran ve Hizbullah'ın on yıllardır bir gün kullanmak üzere askeri güç inşa ettiğini ve "her an bir savaş çıkabileceği" yorumunu yaptı.

İsrail'in 13 Nisan'da İran'dan düzenlenen saldırıda halka yaptığı güvenlik duyurularının İran'ın saldırısının şiddetlenmesine yol açtığını değerlendiren güvenlik yetkilileri, tehdit oluştuğunda vatandaşlarına uyarılarını hemen güncelleyebileceğini belirtti.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

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