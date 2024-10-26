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İşgalci İsrail'den Gazze’de yerleşim yerine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.10.2024 23:19
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İşgalci İsrail’den Gazze’de yerleşim yerine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail, 1 yılı aşkın süredir Gazze'de soykırımlarını sürdürüyor. Son olarak terör devleti İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki binalara düzenlediği saldırıda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik 1 yılı aşkın süredir katliamlarına devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (Foto: AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (Foto: AA)

Sivilleri hedef alan İsrail güçleri, son günlerde yoğun saldırılar düzenlediği Beyt Lahya kentini vurdu. İsrail ordusunun bölgenin kuzeyindeki kentte bulunan çok sayıda binayı hedef alması sonucu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (Foto: AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (Foto: AA)

Çok sayıda sivil yıkılan binaların altında kalırken, sivil savunma ekipleri İsrail bombardımanı nedeniyle bölgeye ulaşamadıklarını bildirdi.

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