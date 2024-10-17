İşgalci İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Camileri ve okulu vurdular

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde 2 camiyi bombalayarak yerle bir etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de El-Bureyc İlkokulunu hava saldırısıyla hedef aldı.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor (AA)

Görgü tanıkları, Bureyc İlkokuluna sığınan sivillerin İsrail'in bölgeye yönelik ağır hava bombardımanı nedeniyle bir süre önce okuldan kaçmak zorunda kaldıklarını aktardı.

İsrail ordusunun, bir yılı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 814 camiyi yerle bir ettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor (AA)

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

