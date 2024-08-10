Katil İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı okulu bombaladı! En az 100 Filistinli can verdi

Bölgede 100'den fazla ölünün yanı sıra çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi



SABAH NAMAZI KILARKEN VURDULAR

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.