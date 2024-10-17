ABD seçimlerine sayılı günler kaldı! Trump mı, Harris mi? Salıncak eyaletlerde son durum ne?

Amerika Birleşik resimleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ne az bir süre kalmışken, tüm güncel anketler aynı mesaj veriyor: Demokratların aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yarış oldukça çekişmeli geçiyor. Anket sonuçları, iki günün da dahil olmak üzere yakın destek kapsamı ve seçmen tercihlerinin henüz netleşmediğini gösteriyor.

ABD Başkanlık seçimi 2024 tarihi ve son anket sonuçları

Bu başabaş mücadele, seçimin sonucunun hangi yönde şekilleneceği konusunda belirsizliği artırırken, onun iki kampanyası da kararsız seçmenleri ikna etmeye odaklanmış durumda. Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? ABD'deki seçim kim kazanır Harris mi, Trump mı? ABD yeni başkanı kim olacak? 2024 ABD başkanlık seçimi tüm detaylarını SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber canlı yayınında aktardı. İşte Üstün'ün açıklamalarından satır başlıkları;

SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün: Birçok eyalette oy verme süreci başladı. Bu yarışta ilk Kamala Harris'in adaylığı açıklandığında Demokratlar adeta derin bir nefes aldı. Çünkü Biden'ın kazanamayacağı düşünülüyordu ve popüleritesini de yitirmişti. Hem yaşı hem de Filistin meselesi dolayısıyla tepki çekiyordu.

Bir yanda ilk kadın ve ilk kadın siyahi başkan olması ihtimali baya bir rüzgar estirdi. Son haftalarda biraz daha sakinleşti bu durum. Cumhuriyetçiler yine cumhuriyetçi adaya oy vermek istiyor, demokratlar da aynı şekilde.

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Trumpçıların karşı tarafa geçmesi zaten beklenmiyordu, anti Trumpçı kitle de diğer tarafa geçemezdi. Kamala Harris ilk defa FOX TV'ye katıldı ve orada cumhuriyetçilerde oy talebinde bulundu, desteğini almaya çalıştı. Eğer yönetime geçerse yanında cumhuriyetçi bakan çalıştıracağını söyleyip yanına çekmeye çalıştı ama siyasette ciddi bir kutuplaşma var.

SALINCAK EYALETLER İÇİN ANKETLER NE DİYOR?

Birçok eyalette sonuç belli aslında. Sadece 6-7 eyalette ciddi bir yarış söz konusu. Bunlar arasında Pensilvanya, Michigan, Wisconsin ve Georgia eyaletinde yarış başa baş ilerleyecek.