Yahya Sinvar’ın son röportajı: İngiliz gazeteci nasıl biri olduğunu anlattı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından Yahya Sinvar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında İsrail işgal güçlerince şehit edildi.

Yahya Sinvar'ın verdiği son röportaj 2 Haziran 2021'de El Cezire muhabiri İngiliz Hind Hasan'ın sorularıyla gerçekleşti. Gazeteci Hind Hasan, Yahya Sinvar'la yaptığı son röportajı ve Yahya Sinvar'ı anlattı.

"GAZZE KESİNTİSİZ BOMBARDIMANDAYDI"

Hind, Yahya Sinvar'la yapılan röportajın 2 Haziran 2021'de yayınlandığını fakat kendilerinin Sinvar'la röportajı Mayıs ayının sonunda gerçekleştirdiğini aktardı. Hind, bütün röportaj sürecinin oldukça farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Gazeteci Hind, aynı tarihlerde İsrail'in 11 gündür kesintisiz Gazze'yi bombaladığını, yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Gazze'nin abluka altında olduğuna değinen Hind, birçok gazetecenin bölgeye ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

"SAKLANDIĞINA İNANIYORDUK"

11 günlük aralıksız bombardımanın ardından Gazze'ye girdiklerinde korkunç bir yıkımla karşılaştıklarını söyleyen Hind, hedeflenenler arasında Yahya Sinvar'ın da olduğunu öğrendiklerini belirtti. Bütün gazetecilerin Yahya Sinvar'la röpotaj yapmak için fırsat kovaladığını aktaran Hind, Gazze'de bir gün yerel gazetecilerle sokakta yürürken ileride bir caminin çıkışında kalabalık bir grup gördüklerini ve kalabalığın etrafını sardığı kişinin Yahya Sinvar olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hind "O İsrail'in listesinde ilk sırada olmasına rağmen sokakta korkusuzca yürüyordu. Biz bütün gazeteciler kendisinin saklandığına inanıyorduk. Fakat o açıkça görünür bir şekilde sokakta yürüyordu ve camiden çıkmıştı. Etrafında bir sürü insan vardı ve ben de ekibimle beraber önüne doğru yürüdüm. Bizim kim olduğumuzla ilgili hiçbir fikirleri yoktu. Kimse bizi durdurmadı ve önüne kadar gidip onunla bizzat konuştum." dedi.

"BİZİ İLGİYLE DİNLEDİ"

Hind, Yahya Sinvar'a yaklaşırken hiçbir güvenliğin kendilerini durdurmadığını, Sinvar'ın önünde durarak kendilerinin İngiltere'den geldiklerini, ve onunla röportaj isteklerini dile getirdiklerini ifade etti. Sinvar'ın kendisini ilgiyle dinlediğini söyleyen Hind, Sinvar'ın ekibinin, kendisiyle iletişime geçeceğini bildirdi.

Hind, Sinvar'a "Şuanda bize bir söz vermiş bulunuyorsunuz." dediğini aktardı. Fakat yine İsrail'in yoğun saldırıları ve hedef olarak Yahya Sinvar'ı belirlemesinin ardından Hind, kendisiyle bir röportaj yapacağına inanmadığını dile getirdi.

Hind "Bir sonraki gün Sinvar'ın ekibinden bir telefon aldık. Onlar bize bir lokasyon ve saat verdi. Aldığımız telefon karşısında şaşkındık ve orada Yahya Sinvar'ı görene kadar bu röportajı yapacağımıza inanmadık. Lokasyona gittik. Röportaj için kameralarımızı ayarladık. Sabırla beklerken Sinvar, farklı bir girişten bize doğru geldi." dedi.

Şehit edilen Yahya Sinvar, son röportajını Hind Hamas'la gerçekleştirmişti. (El Cezire)

"ZORLU SORULARI YANITLAMAKTAN KAÇMADI"

Hind şöyle devam etti:

"Kendini tanıttı ve bize hoş geldiniz dedi. ardından kısıtlı bir zaman içerisinde kendisine bir dizi sorular sorduk. Düşündüğümüzden daha çok zaman ayırdı ve hiçbir zorlu sorumuza cevap vermekten kaçınmadı. Röportajı tamamladıktan sonra kendisiyle bir konuşmamız daha oldu. Kendisinin tam bir lider duruşu vardı ve Onunla yapılan son röportajı yaptığımızın farkında değildik."

FİLİSTİNLİLER İSRAİL'İN KURBANLARI OLMAYACAK"

Hind, bazen politikacıların, sorulan sorular karşısında bilindik söylemleri tekrar edip durduklarını ifade etti. Fakat Yahya Sinvar'ın hiçbir sorusuna benzer cevaplar vermediğini, onları geçiştirmediğini kaydetti. İsrail'e attıkları füzelerin bir savaş suçu olduğunu ve bunu nasıl açıklayacağını kendisine sorduğumuzda "Dünya, Filistinlilerin İsrail şiddetinin kurbanları olmasını bekliyor fakat bu asla olamayacak" açıklamasında bulundu.

"KONUŞURKEN MEYDAN OKUYORDU"

Hind "Ayrıca Sinvar, Amerika'da bir polis tarafından haksızca öldürülen George Floyd'la Filistin halkını karşılaştırdı. Konuşurken oldukça tutkuluydu. Konuşurken meydan okuyordu." dedi.

Şehit edilen Yahya Sinvar, son röportajını Hind Hamas'la gerçekleştirmişti. (El Cezire)

Hind Hasan ve Yahya Sinvar, İsrail ile Hamas arasındaki düşmanlıkları, Gazze'nin geleceğini ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu tartıştı.

Sinvar, Hind'e "Dünya, Filistinlilerin İsrail şiddetinin kurbanları olmasını bekliyor fakat bu asla olamayacak. Ben sokakta açıkça yürüyorum. İsrail beni hedef almak istiyorsa bunu yapabilir." dedi.

"TAM BİR KARAR ALICIYDI"

Yahya Sinvar'la ilgili izlenimlerini aktaran Hind, "İnsanları dinleyen ve kendi sözünü dinletebilen bir liderdi. Tam bir karar alıcıydı." dedi.

Kendisine kimseye röportaj vermezken bize neden röportaj verdiğini sorduğumuzda "Çünkü siz bana gelip röportaj yapıp yapamayacağınızı direkt sordunuz. ve ben de size sizinle röportaj yapacağımı söyledim" dedi.

"AÇIK YÜREKLİLİKLE CEVAPLADI"

Hind, "Bizimle gerçekleştirdiği röportajın ardından bir basın toplantısı düzenledi ve bölgedeki bütün gazeteciler bu toplantıya çağrıldı. Orada da Yahya Sinvar'ın bütün soruları açık yüreklilikle cevapladığını gördük. Çevresindeki insanlarsa bize karşı oldukça açıktı. Bize karşı, sorduğumuz sorulara karşı herhangi bir savunma yapmıyorlardı. Diğer politikacılarla yaptığımız tipik röportajlara benzemiyordu ve bu bizi şaşırtıyordu." diyerek sözlerine son verdi.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, işgalci İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.