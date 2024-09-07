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İsrail Gazze'de bir okulu daha vurdu! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:00 Güncelleme: 07.09.2024 18:58
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İsrail Gazze’de bir okulu daha vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu son olarak Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu vurdu. Katliamda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli ölürken 20 Filistinli ise yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun içinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı mescidi hedef aldığını aktardı. İşte detaylar...

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