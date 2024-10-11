Başkan Erdoğan’dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda net mesaj: Hedefimiz 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan Sırbistan'da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.





Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar." dedi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları...

Sırbistan, ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık.



"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk.



"11 YENİ ANLAŞMA İMZALADIK"

Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik.

TÜRK SERMAYELİ 850 YATIRIMCI

Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk. Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Savunma sanayindeki diyaloğu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.



