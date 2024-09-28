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Katil İsrail ordusunda seferberlik! Apar topar askere çağırdılar

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:29
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Katil İsrail ordusunda seferberlik! Apar topar askere çağırdılar

Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. Gece boyunca Beyrut'u bombalayan terör ordusunda kırmızı alarm verildi. Katil İsrail, merkez komutanlığına bağlı üç yedek asker tugayını göreve çağırdığını açıkladı.

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