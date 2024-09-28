28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte Nasrallah'a suikast düzenlendiği iddia edilen o bina! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:48 Güncelleme: 28.09.2024 12:59
ABONE OL
İşte Nasrallah’a suikast düzenlendiği iddia edilen o bina! A Haber görüntüledi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edildi. İsrail, Hizbullah'ın tüm komuta kademesinin yok edildiğini duyururken, Hizbullah'tan yapılan açıklamada Nasrallah'ın öldüğüne yönelik iddiaların doğrulanamadığını duyuruldu. Diğer yandan A Haber ekipleri Nasrallah'a düzenlenen suikastın yapıldığı iddia edilen binayı görüntüledi. İşte o bina...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör