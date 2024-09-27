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İsrail Beyrut'taki Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu! A Haber'den tarihi canlı yayın

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.09.2024 22:37 Güncelleme: 27.09.2024 23:04
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İsrail Beyrut’taki Hizbullah’ın merkez karargahını vurdu! A Haber’den tarihi canlı yayın

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. İsrail ordusu Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığını açıkladı. Hizbullah Televizyonu Beyrut'taki saldırıda 2 kişinin öldüğünü 76 kişinin yaralandığını bildirdi. A Haber, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi bir yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri aktardı.

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