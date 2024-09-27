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Biden'dan dikkat çeken Beyrut açıklaması: İsrail'in saldırılarından haberimiz yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 27.09.2024 23:35 Güncelleme: 28.09.2024 00:35
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Biden’dan dikkat çeken Beyrut açıklaması: İsrail’in saldırılarından haberimiz yok

İsrail ile Hizbullah arasındaki misilleme savaşı devam ederken Biden, İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadıklarını açıkladı. Biden, açıklamasında "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz, daha fazla bilgi almamız gerekiyor." dedi.

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