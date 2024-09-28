28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail Beyrut'un güneyine 40'tan fazla saldırı düzenledi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 06:12
ABONE OL
Katil İsrail Beyrut’un güneyine 40’tan fazla saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi. İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör