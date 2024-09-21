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ABD'de başkanlık seçimleri heyecanı!  3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 21:52
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ABD’de başkanlık seçimleri heyecanı!  3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı. ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde yer alıyor. Trump ise yüzde 47,4 oranında desteğe sahip görünüyor.

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