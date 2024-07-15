ABD’de seçimlere geri sayım! Cumhuriyetçi Parti resmen duyurdu: Donald Trump’ı aday olarak seçtiler





UKRAYNA YORUMLARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Vance, ABD siyasetinde Ukrayna konusunda yorumlarıyla ön plana çıkan senatörler arasında yer alıyor.

"Irak'a ülkemi gururla temsil etmek için gittim ama gittiğimde bana yalan söylendiğini gördüm." ifadeleriyle ABD'nin Irak Savaşı sırasında yürüttüğü politikayı eleştiren Vance, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna politikasına da karşı çıkıyor.

Ukrayna'nın savaşta başarılı olmak için yeterli asker ve teçhizata sahip olmadığını ifade eden Vance, Biden yönetiminin de "net bir planı" olmadığını savunuyor.

Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.