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İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman: Geniş çaplı saldırıyoruz

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:15
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İsrail’den Lübnan’a ağır bombardıman: Geniş çaplı saldırıyoruz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açma hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı saldırılar düzenliyoruz” dedi.

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