ABD'de seçimlere geri sayım! Bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a sert sözler: "İnsan bile değilsin"

Eski ABD Başkanı Donald Trump

New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin "yakın zaman önce" mesajlaştığı birine Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat." gibi ifadeler kullandığı belirtildi.