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ABD'de seçimlere geri sayım! Bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a sert sözler: "İnsan bile değilsin"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 20:49 Güncelleme: 05.08.2024 21:18
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ABD’de seçimlere geri sayım! Bağımsız başkan adayı Kennedy’den Trump’a sert sözler: İnsan bile değilsin

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine artık kısa bir süre kaldı. Başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump için "Neredeyse insan bile değil." ifadesini kullandığı iddia edildi. Öte yandan Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım kaldı.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin "yakın zaman önce" mesajlaştığı birine Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat." gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

i ABD Başkanı Donald Trumpi ABD Başkanı Donald Trump

Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli." dediği aktarıldı.

i ABD Başkanı Donald Trumpi ABD Başkanı Donald Trump

Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

ABD'de bağımsız başkan adayı KennedyABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy

Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye "bir şeyler yapmasını" istediği ve "Kazanacağız." dediği, Kennedy'nin de "evet" diye karşılık verdiği duyulmuştu.

ABD'de bağımsız başkan adayı KennedyABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy

Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.

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