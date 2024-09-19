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ABD başkanlık seçimi: Trump mı Harris mi? | Anketlerde son durum

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 20:16
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ABD başkanlık seçimi: Trump mı Harris mi? | Anketlerde son durum

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anketlerde hemen hemen aynı puana sahip olduğu görüldü.

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