21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Seçimlerde oy verme işleminin sona erdi! Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 21:36
ABONE OL
Seçimlerde oy verme işleminin sona erdi! Sri Lanka’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devlet başkanı seçimi için oy verme işleminin sonuçlandığı Sri Lanka'da polis, yerel saatle sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ada ülkesinde oy sayım işlemi devam ederken kesin sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör