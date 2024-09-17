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Donald Trump'a suikast girişimi! İşte zanlının yakalandığı anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 00:50 Güncelleme: 17.09.2024 01:06
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Donald Trump’a suikast girişimi! İşte zanlının yakalandığı anlar...

Geçtiğimiz gün (15.09.2024) ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir saldırı girişimi daha yapıldı. Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, giydiği tişörtü kafasının üzerine kadar sıyırarak geri geri yürüyen zanlının yetkililerce ters kelepçeye alınarak araca doğru götürülüyor.

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