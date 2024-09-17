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ABD Başkanı Joe Biden'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 05:04 Güncelleme: 17.09.2024 06:14
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Trump’a geçmiş olsun telefonu!

ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

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