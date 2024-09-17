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İşgalci İsrail'den Gazze'nin muhtelif bölgelerine saldırı! 35 Filistinli öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 17.09.2024 00:26 Güncelleme: 17.09.2024 00:31
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İşgalci İsrail’den Gazze’nin muhtelif bölgelerine saldırı! 35 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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