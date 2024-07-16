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Trump'a suikast girişiminde Gizli Servis'i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Trump, en güçlü olduğu bölgelerden biri olan Pensilvanya'da saldırıya uğrarken, suikastçının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan birkaç dakika önce yaptıkları görenleri şoke etti. Görüntülerin ortaya çıkması, ABD Gizli Servisi üzerindeki şüpheleri de artırdı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:20 Güncelleme: 16.07.2024 10:37
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Trump’a suikast girişiminde Gizli Servis’i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Trump’a suikast girişiminde Gizli Servis’i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

SUİKASTÇININ KONUMU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
İngiliz Daily Mail'in ulaştığı görüntülerde Trump'ı vuran suikastçı Thomas Matthew Crooks'un hedefine ne kadar yaklaştığı ortaya çıktı.

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Trump’a suikast girişiminde Gizli Servis’i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlenen seçim mitingi sırasında destekçilerine hitap ederken vurulan Trump'ın görüntülerinde ortaya çıkan merdiven Gizli Servis ile ilgili şüpheleri de artırdı.

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Trump’a suikast girişiminde Gizli Servis’i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

Gizli Servis, saldırganın mevzilendiği binayı kendilerinin taramadığını, bu görevi yerel kolluk kuvvetlerinin üstlendiğini belirtse de Trump'ın bu kadar kolay açık hedef olması Gizli Servis'i hedef haline getirdi.

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Trump’a suikast girişiminde Gizli Servis’i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı

TRUMP'A SADECE 150 METRE UZAKLIKTAYDI
Görüntülerde suikastçı ile Trump arasında sadece 150 metrelik mesafe olması dehşeti gözler önüne serdi.