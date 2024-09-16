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Katil İsrail'den bir katliam daha! Saldırılarda 7 Filistinli öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 00:37 Güncelleme: 16.09.2024 00:38
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Katil İsrail’den bir katliam daha! Saldırılarda 7 Filistinli öldü

Katil İsrail aylardır katliamlarını sürdürüyor. Son olarak işgalci İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Beyt Hanun kentinde yüzlerce yerinden edilmiş ailenin sığındığı Gazi eş-Şeva okuluna 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası okul tamamen yıkıldı.

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